Китай та США не справляться: хто зі світових гравців ще може натиснути на Путіна у 2025-му

Президент Зеленський, заявивши, що жодна країна чи лідер світу не мають права вести переговори з Росією від імені України, особливо акцентував, мовляв будь-який діалог з Кремлем можливий лише за наявності узгодженого з Києвом плану дій. Яка з держав-союзниць у 2025 році може зіграти окреслену роль, з’ясовував Фокус.

Related video

Під час нещодавнього онлайн-спілкування з читачами французької Le Parisien президент Володимир Зеленський, серед іншого, наголосив, що Україна сама визначає своє майбутнє, і жоден інший народ чи політичний лідер не має права диктувати умови.

Володимир Зеленський: "Я рішуче наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України Фото: Getty Images

"Я рішуче наполягаю, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи й нікому не делегували цей мандат. Ми – жертви і було б несправедливо, якби кожен почав говорити, як має жити наша країна. Французи у Франції, італійці в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе. Так само і українці", — зазначив глава держави. Окремо він окреслив важливість створення мирного плану, який здатний забезпечити справедливі умови "для будь-якого діалогу з російською стороною".

Хто є єдиною силою, яка здатна впливати на Росію

Зауваживши, що наразі Сполучені Штати виступають в ролі не посередника, а радше ініціатора перемовин між Києвом та Москвою, політолог Володимир Фесенко у розмові з Фокусом констатував: "Річ у тім, що Росія хоче домовлятися більше з американцями і тому, на мій погляд, Трамп може стати каталізатором процесу. Що ж стосується так званої третьої сили, то це, що, до речі, визнали навіть США, є Китай. Саме КНР є єдиною силою, яка може реально впливати на Росію. Інша річ, що цей вплив зараз дуже і дуже обмежений. Чи зміниться це в 2025 році? Очевидно, що Китай вкрай незадоволений війною, яку веде РФ проти України, її продовженням та ескалацією. Саме ескалацією і навіть ескалаційними ризиками китайці незадоволені особливо. Тому потенційно Пекін дійсно може відіграти певну і немало важливу роль щодо прискорення переговорного процесу між Україною і Російською Федерацією".

При цьому політолог, не виключивши, що на певному етапі переговорів Китай може відкрито чи кулуарно долучитися до переговорів, резюмував: "Інша річ, що питання, коли, як і в якому форматі це може зробити КНР наразі відкрите, адже наразі Китай зайняв позицію вичікування".

Експерт: "Саме КНР є єдиною силою, яка може реально впливати на Росію" Фото: Getty Images

Яка країна може стати найбільш ефективним "зв’язковим" між Києвом та Москвою

У тому, що ефективним в усіх сенсах посередником щодо встановлення миру між Києвом та Москвою можуть стати Сполучені Штати переконаний політолог Олег Лісний. Зокрема, у розмові з Фокусом експерт констатував наступне: "Для росіян США – це сторона, а ось для нас – посередник. Але якщо говорити загалом, то я не думаю, що цю надскладну та багатошарову партію реально зіграти втрьох – переконаний, що має бути набагато більше учасників процесу".

Експерт: "Поки всі дивляться на путінський "Орешник", його вертикаль може миттєво рухнути"

Зазначивши, що формувати умови реальної зацікавленості щодо участі в мирному процесі для ще одного "вагомого гравця" в обличчі Китаю "може тільки Трамп", експерт додав: "Після інавгурації 20 січня 2025 року Трамп або залякуватиме Пекін, або ж, діючи методом пряника – навпаки – сформувати, скажімо так, цікаву пропозицію КНР, від якої буде складно відмовитися. Зараз же Китай так собі тихенько присів і спостерігає, що відбуватиметься після інавгурації старого-нового президента США. Звісно, що Сі Цзіньпін не приїде на інавгурацію, при тому, що Трамп, порушуючи процедуру, його таки запросив. Але поряд з тим, це сам по собі дуже цікавий крок (запросити на церемонію безпосередньо лідера іншої країни – ред.), якого не робили, якщо не помиляюся, сто років. Словом, вже зараз йдуть досить цікаві геополітичні ігри, які, звісно ж, матимуть своє продовження у 2025-му".

Найближчий період Олег Лісний називає не інакше, як зоною турбулентності, що поширюється світом. "А як воно і де вдарить в результаті – сказати складно. Ось хто, наприклад, міг бодай за 10-11 днів до того, що сталося в Сирії, спрогнозувати такі події? Я спілкувався з колегами, які спеціалізуються якраз на сирійській тематиці, то вони лише сором’язливо опускають очі… Так що, хто знає, можливо, і з Росією станеться щось подібне. Тобто, поки всі дивляться на путінський "Орешник", його вертикаль може миттєво рухнути. До речі, феномен диктаторських режимів як раз в тому і полягає, що вони за день до загибелі виглядають як найбільш монолітні з самих монолітних споруд", — підсумовує Олег Лісний.

Які держави, окрім США і Китаю можуть вплинути на подальший хід війни

Своєю чергою експерт Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) Іван Ус у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "В 2025 році я очікую більш активної позиції двох найбільших країн за чисельністю населення – Китаю та Індії. Зараз багато хто з прицілом на прийдешній рік, звертає увагу на угоду Індії та РФ щодо постачання нафти. Але в мене є запитання про те, а чи здатна Росія насправді забезпечити практичну реалізацію цієї угоди? Йдеться, на секунду, про півмільйона барелів на день танкерами, далеко не всі з яких, м’яко кажучи, відповідають технічним можливостям. І тут, як на мене, закладається підґрунтя для можливих позовів до РФ з боку Індії щодо неустойки по виконанню контрактів. Тому, цілком припускаю, що Індія також може зайняти більш відкриту і рішучу позицію щодо російсько-української війни".

Експерт: "Трамп може стати каталізатором процесу" Фото: Getty Images

Прогнозуючи в 2025 році збільшення ролі Японії, експерт зауважив: "Для Японії – однієї з найбільших економік світу — поразка Росії у війні проти України означає повернення їй її територій, тобто у Токіо є пряма і безпосередня зацікавленість у фіаско Москви. На жаль, наразі Південна Корея, яка теж могла б грати важливу роль, відійшла на другий план. Проте, якщо у 2025 році там буде стабілізація політичної ситуації і КНДР буде й надалі становити загрозу Сеулу, Південна Корея може ще сказати своє відчутне слово в російсько-українській війні. Важливе, думаю, значення відіграватимуть країни Перської затоки: Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати. Те, що змінили режим Асада наприкінці 2024 року для Катару є відкриттям можливості будівництва газогону від себе до ЄС через Туреччину та Сирію. І тут стосунки РФ з країнами затоки будуть серйозно ускладнені, що матиме для нас позитивні моменти".

Відповідаючи на запитання про те, чи не змінить у 2025-му Китай свою наразі пасивну позицію на більш чітку і рішучу, Іван Ус констатував: "Для Китаю Росія потрібна, передусім, у якості подразника для США, тому, не думаю, що КНР аж надто сильно змінюватиме свою позицію".

Втім, переконаний експерт, тут надзвичайно важливу роль відіграватиме те, якою буде тональність розмов адміністрації Трампа з Росією. Якщо Китай відчує, що Трамп хоче обміняти Україну на антикитайську лінію РФ, акцентує Іван Ус, то рефлекція Пекіна буде миттєвою, тому що КНР цього не допустить за жодних умов і обставин.