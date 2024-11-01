Зброя світового класу: допомога Південної Кореї може переломити перебіг усієї війни в Україні, — FT

За словами експерта з питань Кореї Рамона Пачеко Пардо, у країнах Європи знають, що Південна Корея поставила Україні більше артилерійських снарядів, ніж усі європейські країни разом узяті. Хоча це і було зроблено не напряму.

Related video

Південна Корея, бувши союзником США, регулярно бере участь у самітах НАТО і постачає зброю кільком його країнам. Аналітики вважають, що південнокорейська зброя виявиться сумісною з тією, яку вже використовують українські війська. Про це пише The Financial Times.

Важливо

Чужа війна: на що зважаться союзники після залучення Росією солдатів із КНДР

"Підтримка України з боку Південної Кореї може переломити перебіг усього конфлікту", — сказав Генрі Гаґґард, старший радник консалтингової компанії WestExec Advisors. Він обіймав посаду радника-посланця з політичних питань у посольстві США в Сеулі з 2021-го по 2023 рік.

"Корейські фірми не тільки виробляють озброєння світового класу, спеціально розроблені для допомоги Україні, а й володіють виробничими потужностями для постачання необхідної зброї темпами, що може мати вирішальне значення", — додав він.

Південна Корея надає непряму підтримку Україні, поповнює запаси американських 155-мм артилерійських снарядів.

Рамон Пачеко Пардо, експерт із Кореї в Королівському коледжі Лондона, зазначив, що в країнах Європи знають, що Південна Корея поставила Україні більше артилерійських снарядів, ніж усі європейські країни разом узяті, хоча це і було через треті країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, що направляє свого представника до Сеула, щоб зробити "докладні" запити на артилерію та системи ППО на тлі дислокації північнокорейських військ у Росії.

Водночас у Сеулі досі відмовляються напряму постачати летальну допомогу Києву, посилаючись на закон країни про зовнішню торгівлю, що обмежує експорт зброї "за винятком мирних цілей".

Пачеко Пардо зазначив, що Сеул і Москва досягли порозуміння щодо того, що Південна Корея не надаватиме пряму летальну допомогу Україні, якщо Росія обмежить свою підтримку Північній Кореї.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен розкрив, скільки північнокорейських солдатів РФ перекинула в Курську область.

Також повідомлялося, що, за даними DeepState, російські війська просунулися відразу біля шести населених пунктів.