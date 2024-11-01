Оружие мирового класса: помощь Южной Кореи может переломить ход всей войны в Украине, — FT

По словам эксперта по вопросам Кореи Рамона Пачеко Пардо, в странах Европы знают, что Южная Корея поставила Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые. Хотя это и было сделано не напрямую.

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Южная Корея, будучи союзником США, регулярно участвует в саммитах НАТО и поставляет оружие нескольким его странам. Аналитики считают, что ее южнокорейское оружие окажется совместимым с тем, которое уже используется украинскими войсками. Об этом пишет The Financial Times.

"Поддержка Украины со стороны Южной Кореи может переломить ход всего конфликта", — сказал Генри Хаггард, старший советник консалтинговой компании WestExec Advisors. Он занимал должность советника-посланника по политическим вопросам в посольстве США в Сеуле с 2021 по 2023 год.

"Корейские фирмы не только производят вооружения мирового класса, специально разработанные для помощи Украине, но и обладают производственными мощностями для поставки необходимого оружия темпами, которые может иметь решающее значение", — добавил он.

Южная Корея оказывает косвенную поддержку Украине, пополняет запасы американских 155-мм артиллерийских снарядов.

Рамон Пачеко Пардо, эксперт по Корее в Королевском колледже Лондона, отметил, что в странах Европы знают, что Южная Корея поставила Украине больше артиллерийских снарядов, чем все европейские страны вместе взятые, хотя это и было через третьи страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что направляет своего представителя в Сеул, чтобы сделать "подробные" запросы на артиллерию и системы ПВО на фоне дислокации северокорейских войск в России.

Вместе с тем в Сеул до сих пор отказываются напрямую поставлять летальную помощь Киеву, ссылаясь на Закон страны о внешней торговле, ограничивающий экспорт оружия "за исключением мирных целей".

Пачеко Пардо отметил, что Сеул и Москва достигли понимания относительно того, что Южная Корея не будет предоставлять прямую летальную помощь Украине, если Россия ограничит свою поддержку Северной Корее.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен раскрыл, сколько северокорейских солдат РФ перебросила в Курскую область.

Также сообщалось, что, по данным DeepState, российские войска продвинулись сразу возле шести населенных пунктов.