Китай и США не справятся: кто из мировых игроков еще может надавить на Путина в 2025-м

Президент Зеленский, заявив, что ни одна страна или лидер мира не имеют права вести переговоры с Россией от имени Украины, особо акцентировал, мол любой диалог с Кремлем возможен только при наличии согласованного с Киевом плана действий. Какое из государств-союзников в 2025 году может сыграть очерченную роль, выяснял Фокус.

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Во время недавнего онлайн-общения с читателями французской Le Parisien президент Владимир Зеленский, среди прочего, отметил, что Украина сама определяет свое будущее, и ни один другой народ или политический лидер не имеет права диктовать условия.

Владимир Зеленский: "Я решительно настаиваю, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины Фото: Getty Images

"Я решительно настаиваю, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы — жертвы и было бы несправедливо, если бы каждый начал говорить, как должна жить наша страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Так же и украинцы", — отметил глава государства. Отдельно он очертил важность создания мирного плана, который способен обеспечить справедливые условия "для любого диалога с российской стороной".

Кто является единственной силой, которая способна влиять на Россию

Заметив, что сейчас Соединенные Штаты выступают в роли не посредника, а скорее инициатора переговоров между Киевом и Москвой, политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом констатировал: "Дело в том, что Россия хочет договариваться больше с американцами и поэтому, на мой взгляд, Трамп может стать катализатором процесса. Что же касается так называемой третьей силы, то это, что, кстати, признали даже США, является Китай. Именно КНР является единственной силой, которая может реально влиять на Россию. Другое дело, что это влияние сейчас очень и очень ограничено. Изменится ли это в 2025 году? Очевидно, что Китай крайне недоволен войной, которую ведет РФ против Украины, ее продолжением и эскалацией. Именно эскалацией и даже эскалационными рисками китайцы недовольны особенно. Поэтому потенциально Пекин действительно может сыграть определенную и немало важную роль в ускорении переговорного процесса между Украиной и Российской Федерацией".

При этом политолог, не исключив, что на определенном этапе переговоров Китай может открыто или кулуарно присоединиться к переговорам, резюмировал: "Другое дело, что вопрос, когда, как и в каком формате это может сделать КНР пока открыт, ведь сейчас Китай занял позицию выжидания".

Эксперт: "Именно КНР является единственной силой, которая может реально влиять на Россию" Фото: Getty Images

Какая страна может стать наиболее эффективным "связным" между Киевом и Москвой

В том, что эффективным во всех смыслах посредником по установлению мира между Киевом и Москвой могут стать Соединенные Штаты убежден политолог Олег Лесной. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт констатировал следующее: "Для россиян США — это сторона, а вот для нас — посредник. Но если говорить в целом, то я не думаю, что эту сложнейшую и многослойную партию реально сыграть втроем — убежден, что должно быть гораздо больше участников процесса".

Эксперт: "Пока все смотрят на путинский "Орешник", его вертикаль может мгновенно рухнуть"

Отметив, что формировать условия реальной заинтересованности по участию в мирном процессе для еще одного "весомого игрока" в лице Китая "может только Трамп", эксперт добавил: "После инаугурации 20 января 2025 года Трамп либо будет запугивать Пекин, либо же, действуя методом пряника — наоборот — сформировать, скажем так, интересное предложение КНР, от которого будет сложно отказаться. Сейчас же Китай так себе тихонько присел и наблюдает, что будет происходить после инаугурации старого-нового президента США. Конечно, Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию, при том, что Трамп, нарушая процедуру, его таки пригласил. Но наряду с тем, это сам по себе очень интересный шаг (пригласить на церемонию непосредственно лидера другой страны — ред.), которого не делали, если не ошибаюсь, сто лет. Словом, уже сейчас идут довольно интересные геополитические игры, которые, конечно же, будут иметь свое продолжение в 2025-м".

Ближайший период Олег Лесной называет не иначе, как зоной турбулентности, распространяющейся по миру. "А как оно и где ударит в результате — сказать сложно. Вот кто, например, мог хотя бы за 10-11 дней до того, что произошло в Сирии, спрогнозировать такие события? Я общался с коллегами, которые специализируются как раз на сирийской тематике, то они лишь стыдливо опускают глаза... Так что, кто знает, возможно, и с Россией произойдет нечто подобное. То есть, пока все смотрят на путинский "Орешник", его вертикаль может мгновенно рухнуть. Кстати, феномен диктаторских режимов как раз в том и заключается, что они за день до гибели выглядят как самые монолитные из самых монолитных сооружений", — заключает Олег Лесной.

Какие государства, кроме США и Китая могут повлиять на дальнейший ход войны

В свою очередь эксперт Национального института стратегических исследований (НИСИ) Иван Ус в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "В 2025 году я ожидаю более активной позиции двух крупнейших стран по численности населения — Китая и Индии. Сейчас многие с прицелом на грядущий год, обращает внимание на соглашение Индии и РФ по поставкам нефти. Но у меня есть вопрос о том, а способна ли Россия на самом деле обеспечить практическую реализацию этого соглашения? Речь идет, на секунду, о полумиллионе баррелей в день танкерами, далеко не все из которых, мягко говоря, соответствуют техническим возможностям. И здесь, как по мне, закладывается основа для возможных исков к РФ со стороны Индии по неустойке по выполнению контрактов. Поэтому, вполне допускаю, что Индия также может занять более открытую и решительную позицию по российско-украинской войне".

Эксперт: "Трамп может стать катализатором процесса" Фото: Getty Images

Прогнозируя в 2025 году увеличение роли Японии, эксперт заметил: "Для Японии — одной из крупнейших экономик мира — поражение России в войне против Украины означает возвращение ей ее территорий, то есть у Токио есть прямая и непосредственная заинтересованность в фиаско Москвы. К сожалению, сейчас Южная Корея, которая тоже могла бы играть важную роль, отошла на второй план. Однако, если в 2025 году там будет стабилизация политической ситуации и КНДР будет и в дальнейшем представлять угрозу Сеулу, Южная Корея может еще сказать свое ощутимое слово в российско-украинской войне. Важное, думаю, значение будут играть страны Персидского залива: Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. То, что сменили режим Асада в конце 2024 года, для Катара является открытием возможности строительства газопровода от себя в ЕС через Турцию и Сирию. И здесь отношения РФ со странами залива будут серьезно осложнены, что будет иметь для нас положительные моменты".

Отвечая на вопрос о том, не изменит ли в 2025-м Китай свою пока пассивную позицию на более четкую и решительную, Иван Ус констатировал:"Для Китая Россия нужна, прежде всего, в качестве раздражителя для США, поэтому, не думаю, что КНР слишком сильно будет менять свою позицию".

Впрочем, убежден эксперт, здесь чрезвычайно важную роль будет играть то, какой будет тональность разговоров администрации Трампа с Россией. Если Китай почувствует, что Трамп хочет обменять Украину на антикитайскую линию РФ, акцентирует Иван Ус, то рефлексия Пекина будет мгновенной, потому что КНР этого не допустит ни при каких условиях и обстоятельствах.