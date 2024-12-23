Украинцы поддерживают восстановление ядерного оружия, но есть опасения, — опрос (инфографика)
Согласно результатам опроса КМИС, поддержка восстановления ядерного статуса значительно выросла за последние три десятилетия. Однако мнения граждан существенно зависят от контекста: экономической устойчивости страны и реакции международного сообщества.
Украинцы в большинстве своем поддерживают идею восстановления ядерного оружия, от которого страна отказалась в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. Однако уровень поддержки варьируется в зависимости от возможных последствий, таких как потеря поддержки западных стран или введение санкций. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).Важно
Результаты опроса
По данным опроса, общее отношение украинцев к восстановлению ядерного потенциала выглядит следующим образом:
- 73% поддерживают идею восстановления ядерного оружия.
- 20% выступают против.
- 7% затрудняются с ответом.
Как изменяется мнение в зависимости от условий
Потеря поддержки Запада и введение санкций:
- В случае, если восстановление ядерного оружия приведет к потере западной поддержки и санкциям, доля сторонников резко снижается до 46%.
- Противников становится больше — 44%.
- Остальные 10% остаются неопределенными.
Наличие достаточных ресурсов для реализации программы:
- Если Украина сможет самостоятельно продержаться до получения ядерного оружия, то поддержку идее высказывают 58% респондентов.
- Против — 33%.
- 8% затрудняются с ответом.
Исторический контекст
Для сравнения, в 1994 году, когда Украина отказалась от ядерного оружия, ситуация выглядела иначе:
- 50% украинцев поддерживали разоружение.
- 30% выступали за сохранение ядерного статуса.
- Около 20% не определились с позицией.
В КМИС отмечают, что на тот момент вопрос ядерного оружия не входил в число главных проблем для граждан. Только 5% украинцев считали эту тему приоритетной на фоне экономических и социальных трудностей.
"Общественные настроения 1990-х годов (кроме действительно некоторой наивности и неопытности) на самом деле важно характеризовать как миролюбивые и ответственные. Украинцы демонстрировали свое стремление жить и развиваться в безопасном мирном мире и были готовы к ответственным действиям, в частности, в вопросе ядерного оружия. Поэтому когда Россия вероломно нарушила все договоренности, а другие подписанты не сдержали своих обязательств предотвратить войну, моральная правота миролюбивых украинцев в своем желании давать решительный отпор агрессору и требовать от Запада надлежащей поддержки была (и остается) безоговорочной", — отметили в КМИС.
Опрос был проведен 2-17 декабря среди 2000 граждан Украины в возрасте от 18 лет.
Напомним, согласно опросу, 60% украинцев выступают за начало переговоров с РФ о "замораживании войны". Полностью согласны с тем, что пора начинать переговоры о замораживании боевых действий, 34% опрошенных Центром "Социальный мониторинг" украинцев. Еще 30% — скорее, согласны. Категорически против — 19%.