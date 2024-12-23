Украинцы поддерживают восстановление ядерного оружия, но есть опасения, — опрос (инфографика)

Согласно результатам опроса КМИС, поддержка восстановления ядерного статуса значительно выросла за последние три десятилетия. Однако мнения граждан существенно зависят от контекста: экономической устойчивости страны и реакции международного сообщества.

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Украинцы в большинстве своем поддерживают идею восстановления ядерного оружия, от которого страна отказалась в 1994 году в рамках Будапештского меморандума. Однако уровень поддержки варьируется в зависимости от возможных последствий, таких как потеря поддержки западных стран или введение санкций. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

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Результаты опроса

По данным опроса, общее отношение украинцев к восстановлению ядерного потенциала выглядит следующим образом:

73% поддерживают идею восстановления ядерного оружия.

20% выступают против.

7% затрудняются с ответом.

Отношение украинцев к возобновлению ядерного оружия Фото: КМИС

Как изменяется мнение в зависимости от условий

Потеря поддержки Запада и введение санкций:

В случае, если восстановление ядерного оружия приведет к потере западной поддержки и санкциям, доля сторонников резко снижается до 46%.

Противников становится больше — 44%.

Остальные 10% остаются неопределенными.

Отношение к восстановлению Украиной ядерного оружия в разрезе региона проживания Фото: КМИС

Наличие достаточных ресурсов для реализации программы:

Если Украина сможет самостоятельно продержаться до получения ядерного оружия, то поддержку идее высказывают 58% респондентов.

Против — 33%.

8% затрудняются с ответом.

Отношение к восстановлению Украиной ядерного оружия в разрезе доверия НАТО

Исторический контекст

Для сравнения, в 1994 году, когда Украина отказалась от ядерного оружия, ситуация выглядела иначе:

50% украинцев поддерживали разоружение.

30% выступали за сохранение ядерного статуса.

Около 20% не определились с позицией.

Результаты опроса украинцев в 1994 году Фото: КМИС

В КМИС отмечают, что на тот момент вопрос ядерного оружия не входил в число главных проблем для граждан. Только 5% украинцев считали эту тему приоритетной на фоне экономических и социальных трудностей.

"Общественные настроения 1990-х годов (кроме действительно некоторой наивности и неопытности) на самом деле важно характеризовать как миролюбивые и ответственные. Украинцы демонстрировали свое стремление жить и развиваться в безопасном мирном мире и были готовы к ответственным действиям, в частности, в вопросе ядерного оружия. Поэтому когда Россия вероломно нарушила все договоренности, а другие подписанты не сдержали своих обязательств предотвратить войну, моральная правота миролюбивых украинцев в своем желании давать решительный отпор агрессору и требовать от Запада надлежащей поддержки была (и остается) безоговорочной", — отметили в КМИС.

Опрос был проведен 2-17 декабря среди 2000 граждан Украины в возрасте от 18 лет.

Напомним, согласно опросу, 60% украинцев выступают за начало переговоров с РФ о "замораживании войны". Полностью согласны с тем, что пора начинать переговоры о замораживании боевых действий, 34% опрошенных Центром "Социальный мониторинг" украинцев. Еще 30% — скорее, согласны. Категорически против — 19%.