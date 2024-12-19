40% украинцев верят в "другие причины" отключения света: результаты опроса (фото)

Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович говорит, что целью данного опроса украинцев была потребность понять "общественное мнение" относительно энергетической политики государства во время войны.

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Значительная часть украинских граждан убеждены, что именно российские массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры являются причинами регулярных веерных отключений. Об этом говорится в результатах опроса компании DiXi Group.

В то же время специалисты отмечают, что соответствующее исследование провели для изучения "осведомленности и убеждений относительно текущей ситуации в энергетическом секторе и его готовности к зиме".

Результаты опроса (фото: DiXi Group)

Результаты исследования также показали, что около 40% украинцев верят в манипулятивные объяснения относительно причин отключений электроэнергии. Среди них превалируют следующие ответы:

отключения обусловлены намеренным созданием дефицита для повышения цен (18,7%)

нехватка электроэнергии за границу (15,4%)

власть целенаправленно создает отключения, чтобы напомнить о продолжающейся войне (5,2%).

Результаты опроса (фото: DixiGroup)

Директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович заявил, что во время войны и постоянных атак на энергетическую инфраструктуру крайне важно "понимать и учитывать общественное мнение относительно основных направлений энергетической политики".

"В частности, на эти результаты следует опираться при формировании информационной политики и борьбы с враждебной дезинформацией", — отметил господин Ницович, добавив, что в опрос сознательно были включены провокационные варианты ответов, чтобы понять реальные взгляды людей на отключение.

Напомним, Фокус рассказывал о мнении украинцев относительно военнослужащих ТЦК. В то же время самый высокий уровень доверия украинцы выражают военным на передовой, а также ветеранам АТО (ООС) и ветеранам боевых действий со времени полномасштабной войны.

Также мы рассказывали, что более 60% украинцев выступают за начало переговоров с РФ о "замораживании войны". Полностью согласны с тем, что пора начинать переговоры о замораживании боевых действий, 34% опрошенных Центром "Социальный мониторинг" украинцев. Еще 30% скорее согласны. Категорически против — 19%.