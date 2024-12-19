40% українців вірять в "інші причини" відключення світла: результати опитування (фото)

Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович каже, що ціллю даного опитування українців була потреба зрозуміти "громадську думку" щодо енергетичної політики держави під час війни.

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Значна частина українських громадян переконані, що саме російські масовані атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури є причинами регулярних віялових відключень. Про це йдеться в результатах опитування компанії DiXi Group.

Водночас фахівці зазначають, що відповідне дослідження провели для вивчення "обізнаності та переконань щодо поточної ситуації в енергетичному секторі та його готовності до зими".

Результати опитування (фото: DiXi Group)

Результати дослідження також показали, що близько 40% українців вірять у маніпулятивні пояснення щодо причин відключень електроенергії. Серед них превалюють такі відповіді:

відключення зумовлені навмисним створенням дефіциту для підвищення цін (18,7%)

нестача електроенергії за кордон (15,4%)

влада цілеспрямовано створює відключення, щоб нагадати про триваючу війну (5,2%).

Результати опитування (фото: DixiGroup)

Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович заявив, що під час війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру вкрай важливо "розуміти та враховувати громадську думку стосовно основних напрямів енергетичної політики".

"Зокрема, на ці результати слід опиратися під час формування інформаційної політики та боротьби з ворожою дезінформацією", — зазначив пан Ніцович, додавши, що в опитування свідомо були включені провокативні варіанти відповідей, щоб зрозуміти реальні погляди людей на відключення.

Нагадаємо, Фокус розповідав про думку українців щодо військовослужбовців ТЦК. Водночас найвищий рівень довіри українці висловлюють військовим на передовій, а також ветеранам АТО (ООС) і ветеранам бойових дій з часу повномасштабної війни.

Також ми розповідали, що понад 60% українців виступають за початок перемовин з РФ про "заморожування війни". Цілком згодні з тим, що час починати перемовини щодо заморожування бойових дій, 34% опитаних Центром "Соціальний моніторинг" українців. Іще 30% скоріше згодні. Категорично проти — 19%.