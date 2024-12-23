Українці підтримують відновлення ядерної зброї, але є побоювання, — опитування (інфографіка)

Згідно з результатами опитування КМІС, підтримка відновлення ядерного статусу значно зросла за останні три десятиліття. Однак думки громадян суттєво залежать від контексту: економічної стійкості країни та реакції міжнародної спільноти.

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Українці здебільшого підтримують ідею відновлення ядерної зброї, від якої країна відмовилася 1994 року в рамках Будапештського меморандуму. Однак рівень підтримки варіюється залежно від можливих наслідків, як-от втрата підтримки західних країн або запровадження санкцій. Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

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Результати опитування

За даними опитування, загальне ставлення українців до відновлення ядерного потенціалу має такий вигляд:

73% підтримують ідею відновлення ядерної зброї.

20% виступають проти.

7% вагаються з відповіддю.

Ставлення українців до відновлення ядерної зброї Фото: КМІС

Як змінюється думка залежно від умов

Втрата підтримки Заходу і введення санкцій:

У разі, якщо відновлення ядерної зброї призведе до втрати західної підтримки та санкцій, частка прихильників різко знижується до 46%.

Противників стає більше — 44%.

Решта 10% залишаються невизначеними.

Ставлення до відновлення Україною ядерної зброї в розрізі регіону проживання Фото: КМІС

Наявність достатніх ресурсів для реалізації програми:

Якщо Україна зможе самостійно протриматися до отримання ядерної зброї, то підтримку ідеї висловлюють 58% респондентів.

Проти — 33%.

8% вагаються з відповіддю.

Ставлення до відновлення Україною ядерної зброї в розрізі довіри НАТО

Історичний контекст

Для порівняння, 1994 року, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, ситуація виглядала інакше:

50% українців підтримували роззброєння.

30% виступали за збереження ядерного статусу.

Близько 20% не визначилися з позицією.

Результати опитування українців 1994 року Фото: КМІС

У КМІС зазначають, що на той момент питання ядерної зброї не входило до числа головних проблем для громадян. Тільки 5% українців вважали цю тему пріоритетною на тлі економічних і соціальних труднощів.

"Суспільні настрої 1990-х років (окрім справді деякої наївності та недосвідченості) насправді важливо характеризувати як миролюбні та відповідальні. Українці демонстрували своє прагнення жити й розвиватися в безпечному мирному світі та були готові до відповідальних дій, зокрема, в питанні ядерної зброї. Тож коли Росія віроломно порушила всі домовленості, а інші підписанти не дотрималися своїх зобов'язань запобігти війні, моральна правота миролюбних українців у своєму бажанні давати рішучу відсіч агресору й вимагати від Заходу належної підтримки була (й залишається) беззастережною", — зазначили в КМІС.

Опитування було проведено 2-17 грудня серед 2000 громадян України віком від 18 років.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, 60% українців виступають за початок переговорів із РФ щодо "заморожування війни". Повністю згодні з тим, що настав час починати переговори про заморожування бойових дій, 34% опитаних Центром "Соціальний моніторинг" українців. Ще 30% — скоріше, згодні. Категорично проти — 19%.