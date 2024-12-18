Япония зпускает производство внедорожников в Украине: требования ВСУ растут (фото)

В апреле 2022 года Украине передали 51 пикап Fiat Fullback 4x4, предназначенный для использования украинскими подразделениями, такими как отряды ПТРК и ПЗРК.

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Накануне, 17 декабря Минэкономики Украины объявило о планах по сборке японских пикапов на территории Украины. Глава ведомства Юлия Свириденко сделала это заявление во время бизнес-форума, организованного Японской организацией внешней торговли. Новость опубликована на сайте "Урядового портала".

Совместное предприятие украинских производителей и японской инжиниринговой компании изначально будет использовать технологию полуразборки (SKD), а позже планируется переход на производство с полной разборкой (CKD). По словам Свириденко, инициатива сигнализирует о потенциале для более масштабных японских инвестиций в Украину. Министр призвала японские компании рассмотреть возможность локализации производства.

ВСУ все чаще используют японские пикапы, в частности Isuzu D-Max и Toyota Hilux, из-за их внедорожных возможностей, надежности и ремонтопригодности, отмечают аналитики журнала Army Recognition, который освещает последние инновации в военной сфере.

D-Max, оснащенный 1,9-литровым турбодизельным двигателем мощностью 163 л/с, способен преодолевать пересеченную местность

Автомобили используются для разного, включая транспортировку экипажа, эвакуацию и использование в качестве платформ для легкого вооружения. Национальная полиция Украины пользуется специализированными пикапами Isuzu D-Max для патрулирования, они оснащены акустическими сигналами, защищенными грузовыми отсеками и системами связи. Кроме того, применяются также тактические автомобили, такие как легкие грузовики Mitsubishi Type 73, поставляемые Японией.

В апреле 2022 года был поставлен 51 пикап Fiat Fullback 4x4, предназначенный для использования украинскими подразделениями, такими как отряды ПТРК и ПЗРК. Fiat Fullback, выпускавшийся с 2016 по 2019 год, был разработан в ходе сотрудничества Fiat и Mitsubishi Motors. Пикап Mitsubishi L-200, который использует бригада военной полиции Кривого Рога, также был вооружен тремя пусковыми установками "Град-П" калибра 122 мм. Кроме того, 26 пикапов, в основном японских, были переданы британскими фермерами в ноябре 2023 года и доставлены во Львов группой волонтеров.

Isuzu — главный участник таких поставок с января 2024 года, компания планирует собирать свои пикапы D-Max на Черкасском автобусном заводе, входящем в Ataman Enterprises. Это решение соответствует возросшему спросу Украины на транспортные средства, которые могут работать в сложных условиях.

D-Max, оснащенный 1,9-литровым турбодизельным двигателем мощностью 163 л/с, способен преодолевать пересеченную местность. На нем устанавливается тяжелое вооружение, такое как пулеметы и минометы. Черкасский завод, выпустивший 500 автобусов и 350 грузовиков в 2023 году, планирует расширить производство в 2024 году до 600 автобусов и 500 грузовиков. Уровень локализации автобусов в настоящее время составляет 67%, а грузовиков — 30%, и эти показатели планируется увеличить.

Напомним, что Украина установила на броневики Humvee авиационные пушки.

Также сообщалось, что Rheinmetall предоставит Украине пороховые заряды для снарядов калибра 155 мм.