Rheinmetall предоставит Украине пороховые заряды для 155-мм снарядов: детали поставки

Заряды для боеприпасов играют ключевую роль в артиллерийских системах, обеспечивая необходимое давление для выстрела.

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Немецкая компания Rheinmetall, один из ведущих мировых производителей вооружений, заключила контракт с Министерством обороны Украины на поставку пороховых модульных зарядов для артиллерии калибра 155 мм. Об этом говорится в пресс-релизе от 18 декабря на официальном сайте компании.

Согласно информации, контракт оценивается в 9 миллионов евро. Поставка десятков тысяч модульных зарядов должна начаться в январе 2025 года. Точные даты подписания контракта не разглашаются.

Комментируя новость обозреватели "Милитарного" отмечают, что пороховые заряды играют ключевую роль в артиллерийских системах, обеспечивая необходимое давление для выстрела. Их тип зависит от вида артиллерии:

мешочные заряды чаще используются в полевой артиллерии из-за простоты конструкции;

модульные заряды применяются в самоходных артиллерийских установках, оснащенных автоматическими системами заряжания. Эти заряды позволяют регулировать дальность стрельбы, устанавливая нужное количество модулей.

Поставка таких зарядов, продолжили аналитик, особенно важна для обеспечения работы современных артиллерийских систем, таких как PzH 2000 или CAESAR, которые активно используются Вооруженными силами Украины.

Параллельные проекты Rheinmetall

Rheinmetall также активно работает над поставками модульных зарядов для других стран. В частности, Испания заказала полмиллиона 155-мм зарядов, адаптированных для стрельбы на большие дальности, с выполнением заказа к концу 2025 года.

А в Литве до середины 2026 года планируется открытие завода Rheinmetall по производству 155-мм боеприпасов. Завод в Байсогале будет выпускать боеприпасы для артиллерийских систем литовской армии, включая немецкие PzH 2000 и французские CAESAR.

Ранее сообщалось, что Украина получит очередную партию артиллерийских систем CAESAR раньше запланированного срока — в 2025 году. Это касается и боеприпасов к этим САУ.