Rheinmetall надасть Україні порохові заряди для 155-мм снарядів: деталі постачання

Заряди для боєприпасів відіграють ключову роль в артилерійських системах, забезпечуючи необхідний тиск для пострілу.

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Німецька компанія Rheinmetall, один із провідних світових виробників озброєнь, уклала контракт із Міністерством оборони України на постачання порохових модульних зарядів для артилерії калібру 155 мм. Про це йдеться у пресрелізі від 18 грудня на офіційному сайті компанії.

Згідно з інформацією, контракт оцінюють у 9 мільйонів євро. Постачання десятків тисяч модульних зарядів має розпочатися в січні 2025 року. Точні дати підписання контракту не розголошуються.

Коментуючи новину, оглядачі "Мілітарного" зазначають, що порохові заряди відіграють ключову роль в артилерійських системах, забезпечуючи необхідний тиск для пострілу. Їхній тип залежить від виду артилерії:

мішечні заряди частіше використовуються в польовій артилерії через простоту конструкції;

модульні заряди застосовуються в самохідних артилерійських установках, оснащених автоматичними системами заряджання. Ці заряди дозволяють регулювати дальність стрільби, встановлюючи потрібну кількість модулів.

Постачання таких зарядів, продовжили аналітики, особливо важливе для забезпечення роботи сучасних артилерійських систем, таких як PzH 2000 або CAESAR, які активно використовуються Збройними силами України.

Паралельні проєкти Rheinmetall

Rheinmetall також активно працює над постачаннями модульних зарядів для інших країн. Зокрема, Іспанія замовила півмільйона 155-мм зарядів, адаптованих для стрільби на великі дальності, з виконанням замовлення до кінця 2025 року.

А в Литві до середини 2026 року планується відкриття заводу Rheinmetall з виробництва 155-мм боєприпасів. Завод у Байсогалі випускатиме боєприпаси для артилерійських систем литовської армії, включно з німецькими PzH 2000 і французькими CAESAR.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає чергову партію артилерійських систем CAESAR раніше запланованого терміну — у 2025 році. Це стосується і боєприпасів до цих САУ.