Японія запускає виробництво позашляховиків в Україні: вимоги ЗСУ зростають (фото)

У квітні 2022 року Україні передали 51 пікап Fiat Fullback 4x4, призначений для використання українськими підрозділами, такими як загони ПТРК і ПЗРК.

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Напередодні, 17 грудня Мінекономіки України оголосило про плани щодо складання японських пікапів на території України. Глава відомства Юлія Свириденко зробила цю заяву під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі. Новину опубліковано на сайті "Урядового порталу".

Спільне підприємство українських виробників і японської інжинірингової компанії спочатку використовуватиме технологію напіврозбирання (SKD), а пізніше планується перехід на виробництво з повним розбиранням (CKD). За словами Свириденко, ініціатива сигналізує про потенціал для більш масштабних японських інвестицій в Україну. Міністр закликала японські компанії розглянути можливість локалізації виробництва.

ЗСУ дедалі частіше використовують японські пікапи, зокрема Isuzu D-Max і Toyota Hilux, через їхні позашляхові можливості, надійність і ремонтопридатність, зазначають аналітики журналу Army Recognition, який висвітлює останні інновації у військовій сфері.

D-Max, оснащений 1,9-літровим турбодизельним двигуном потужністю 163 к.с./с, здатний долати пересічену місцевість

Автомобілі використовуються для різного, включно з транспортуванням екіпажу, евакуацією та використанням як платформи для легкого озброєння. Національна поліція України користується спеціалізованими пікапами Isuzu D-Max для патрулювання, вони оснащені акустичними сигналами, захищеними вантажними відсіками та системами зв'язку. Крім того, застосовуються також тактичні автомобілі, як-от легкі вантажівки Mitsubishi Type 73, що постачаються Японією.

У квітні 2022 року було поставлено 51 пікап Fiat Fullback 4x4, призначений для використання українськими підрозділами, такими як загони ПТРК і ПЗРК. Fiat Fullback, який випускали з 2016 до 2019 року, було розроблено під час співпраці Fiat і Mitsubishi Motors. Пікап Mitsubishi L-200, який використовує бригада військової поліції Кривого Рогу, також був озброєний трьома пусковими установками "Град-П" калібру 122 мм. Крім того, 26 пікапів, здебільшого японських, передали британські фермери в листопаді 2023 року і доставила до Львова група волонтерів.

Isuzu — головний учасник таких постачань із січня 2024 року, компанія планує збирати свої пікапи D-Max на Черкаському автобусному заводі, що входить до Ataman Enterprises. Це рішення відповідає збільшеному попиту України на транспортні засоби, які можуть працювати в складних умовах.

D-Max, оснащений 1,9-літровим турбодизельним двигуном потужністю 163 к/с, здатний долати перетнуту місцевість. На ньому встановлюється важке озброєння, таке як кулемети та міномети. Черкаський завод, який випустив 500 автобусів і 350 вантажівок 2023 року, планує розширити виробництво 2024 року до 600 автобусів і 500 вантажівок. Рівень локалізації автобусів наразі становить 67%, а вантажівок — 30%, і ці показники планується збільшити.

Нагадаємо, що Україна встановила на броньовики Humvee авіаційні гармати.

Також повідомлялося, що Rheinmetall надасть Україні порохові заряди для снарядів калібру 155 мм.