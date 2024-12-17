Гармата GSh-23L калібру 23 мм спочатку розроблялася для авіації. Комплектується бронебійними вибуховими снарядами зі скорострільністю — 500–3500 пострілів на хвилину.

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Українські аеромобільні бригади успішно використовують тактичні броньовики Humvee як імпровізовані вантажівки з гарматами. До армійських автомобілів американського виробництва додали авіаційну гармату GSh-23. Про це пише Defense Blog.

Модифікації демонструють інноваційний підхід, який дає змогу поліпшити вогневу підтримку на полі бою.

Нещодавно українські підрозділи пройшли навчання в бойових умовах, у яких випробували модифіковані транспортні засоби. Команди відпрацьовували тактичні маневри та відточували стрілецькі навички. Підготовка передбачала безпосередні операції зі стрільбою і непряме ведення вогню з прихованих позицій, водночас використовувалися розвідувальні дрони для коригування за межами лінії видимості.

Гармата GSh-23L

Хаммер

Гармата GSh-23L калібру 23 мм спочатку розроблялася для авіації. Система комплектується бронебійними вибуховими снарядами. Скорострільність — 500–3500 пострілів за хвилину чергами по 8–10 снарядів.

Ефективна дальність — 2 км, але радіус дії може бути розширено вдвічі–втричі. Неточність зброї відшкодовується щільністю вогню і руйнівною силою снарядів.

Системі бракує технології механічного зору, вона менш захищена від забруднення — усе це ускладнює використання на землі. Щоб усунути складнощі, українські інженери розмістили гармату на спеціальну вежу з контейнерами для боєприпасів і системою подачі.

Нагадаємо, що ракета Tomahawk ЗС США більше не є тією ракетною системою, що домінує, як колись. Геополітичні противники намагаються послабити США.

Також повідомлялося, що в Defense Express здивовані заявою Сухаревського про лазерну зброю "Тризуб".