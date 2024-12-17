Пушка GSh-23L калибра 23 мм изначально разрабатывалась для авиации. Комплектуется бронебойными взрывными снарядами со скорострельностью — 500-3500 выстрелов в минуту.

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Украинские аэромобильные бригады успешно используют тактические броневики Humvee в качестве импровизированных грузовиков с пушками. К армейским автомобилям американского производства добавили авиационную пушку GSh-23. Об этом пишет Defense Blog.

Модификации демонстрируют инновационный подход, который позволяет улучшить огневую поддержку на поле боя.

Недавно украинские подразделения прошли учения в боевых условиях, в которых опробовали модифицированные транспортные средств. Команды отрабатывали тактические маневры и оттачивали стрелковые навыки. Подготовка предусматривала непосредственные операции со стрельбой и непрямое ведение огня со скрытых позиций, при этом использовались разведывательные дроны для корректировки за пределами линии видимости.

Пушка GSh-23L

Humvee

Пушка GSh-23L калибра 23 мм изначально разрабатывалась для авиации. Система комплектуется бронебойными взрывными снарядами. Скорострельность — 500-3500 выстрелов в минуту очередями по 8-10 снарядов.

Эффективная дальность — 2 км, но радиус действия может быть расширен вдвое-трое. Неточность оружия возмещается плотностью огня и разрушительной силой снарядов.

Системе не хватает технологии механического зрения, она менее защищена от загрязнения — все это усложняет использование на земле. Чтобы устранить сложности, украинские инженеры разместили пушку на специальную башню с контейнерами для боеприпасов и системой подачи.

Напомним, что ракета Tomahawk ВС США больше не является той доминирующей ракетной системой, которой она была когда-то. Геополитические противники пытаются ослабить США.

Также сообщалось, что в Defense Express удивлены заявлением Сухаревского о лазерном оружии "Тризуб".