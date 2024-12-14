Шесть смелых вместо Трампа: какие сигналы по Украине посылают миру ключевые страны ЕС

Главы МИД Великобритании, Италии, Испании, Германии, Польши и Франции вместе с главой внешнеполитического ведомства Евросоюза Каей Каллас обещают увеличить помощь Украине. В чем конкретно это может проявляться, и есть ли у Киева поводы для оптимизма, выяснял Фокус.

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На фоне отсутствия четкого и однозначного плана действий по завершению российско-украинской войны со стороны избранного президента США Дональда Трампа, заметно активизируются европейские союзники, обещая существенное усиление поддержки Украины.

В совместном заявлении вышеперечисленных политиков по итогам встречи с главой отечественного МИД Андреем Сибигой в Берлине в четверг, 12 декабря, особый акцент сделан на том, что цели всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины и прочной безопасности для Европы являются неразделимыми, "поэтому Украина должна победить".

"Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, в частности членства в НАТО. Мы будем продолжать поддерживать Украину на ее пути к вступлению в Европейский Союз", — подчеркнули подписанты документа. Кроме того, профильные министры пообещали усилить военную, экономическую и финансовую помощь Киеву, в том числе и "путем мобилизации дополнительного европейского финансирования".

Встреча евро дипломатов в Берлине — сигнал для Трампа

Учитывая то, что подписантами Берлинской декларации, в частности, являются и ведущие страны Европы, такие как Германия и Франция, констатирует в разговоре с Фокусом политолог, аналитик центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь, определенные поводы для оптимизма у Киева могут появиться.

"Берлинскую встречу, думаю, можно воспринимать и в контексте контактной группы по установлению мира, о которой недавно заявили в президентском Офисе. Кроме того, это следует рассматривать и под тем углом, что сейчас Дональд Трамп пока не выполняет полноценно де-юре обязанности президента, а затем есть определенное "окно" для формирования европейцами новых реалий, в том числе для старого-нового президента США. Трамп очень много и очень часто говорит о том, что Европа должна взять на себя больше обязанностей по безопасности и, в частности, и поддержке Украины. Поэтому, в принципе, создание таких инициатив, как мы увидели 12 декабря в Берлине — это матрица для Трампа, с учетом которой ему необходимо будет выстраивать свои маневры.

По мнению эксперта, Берлинская декларация, также является сигналом того, что Европа четко осознает риски возможного перерыва в поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов после инаугурации Трампа: "Очевидно, что европейцы, учитывая, скажем так, темперамент Трампа и определенные вызовы с этим связаны, таким образом констатируют, что в любом случае не оставят Украину. В этом контексте следует напомнить недавнее заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая отметила, что на 2025 год у ЕС достаточно денег для поддержки Украины. Таким образом, мы сейчас наблюдаем с одной стороны, формирование нового европейского политического ландшафта для Трампа, с которым ему необходимо будет считаться. А с другой стороны, имеем заверения того, что Европа "не бросит" и не покинет Украину наедине с врагом".

Отвечая на вопрос о ресурсных и организационных возможностях европейцев, которые в рамках "снарядной коалиции" , мягко говоря, не демонстрировали большой эффективности, Дмитрий Левусь отметил следующее: "На самом деле пример со снарядами в этом контексте является очень удачным, поскольку эта история наглядно продемонстрировала определенную неготовность Европы и обнажила целый комплекс проблем, касающихся не только их оборонной промышленности, но и политической эффективности, в частности, способности к быстрому планированию".

Комментируя заявление Варшавы о неготовности отправлять в Украину в рамках инициативы президента Макрона своих миротворцев, эксперт резюмировал: "На мой взгляд, пока рано говорить о миротворцах, поскольку это целесообразно лишь тогда, когда будут установлены четкие рамки прекращения огня. В целом, я очень скептически отношусь к данной идее, потому что не следует забывать о факторе России, которая не согласится на миротворцев и мирный процесс не сдвинется с мертвой точки".

Глобальный Юг или консолидированный Север?

Акцентируя на том, что Берлинская декларация не является документом обязательным к исполнению и не предусматривает процедуры ратификации парламентами, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в разговоре с Фокусом констатировал: "Вне всякого сомнения, очень хорошо, что такая декларация увидела свет, однако рассчитывать на то, что это решит огромный пласт проблем воюющей Украины, не приходится. Поэтому, я здесь скорее скептик, потому что мы уже видели историю с громким названием "Гарантии безопасности". Такие соглашения подписал целый ряд стран, но мы видим, как эти гарантии реализуются в кавычках на практике".

Оценивая потенциал объединенной Европы, эксперт, предварительно отметив, что он "достаточно мощный", добавил: "Другое дело, а, точнее, проблема, заключается в том, что в Европе отсутствует консолидация в вопросе поддержки Украины, потому что там кое-кто постоянно оглядывается на мнение Кремля. С учетом этого фактора, нам вряд ли следует делать ставку на то, что Евросоюз нам поможет, даже несмотря на то, что они ввели специальную должность еврокомиссара по оборонной промышленности, которую занял симпатик Украины и в целом — правильный человек в лице бывшего премьера Литвы Андрюса Кубилюса. Он, кстати, сейчас требует $100 млрд. на формирование оборонного бюджета ЕС на семилетний период. Но это вовсе не означает, что это все будет завершено "под ключ" в предельно оперативном режиме".

Отталкиваясь от указанного, Михаил Гончар выразил убеждение, что Киев в нынешних условиях должен делать ставку на сотрудничество с рядом стран — членов ЕС и НАТО, с которыми можно взаимодействовать как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В данном контексте эксперт указывает на перспективность Nordic-Baltic Eight (NB8) — регионального формата сотрудничества, который включает: Данию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. "На мой взгляд сотрудничество с NB8, в который входят 5 государств Скандинавии и три страны Балтии, необходимо активизировать. Но, опять же, что нам могут еще дать страны Балтии, которые в отношении к их ВВП уже оказали нам наибольшую помощь из всех? Ничего. От Исландии тоже не следует ожидать весомой поддержки, с учетом того, где эта страна находится и какой военный потенциал имеет — никакой. Но есть Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания, с которыми очень и очень важно развивать и максимально углублять сотрудничество", — констатирует эксперт.

Подчеркнув, что перечисленный "квартет государств" является "адекватными в оценках угроз российской агрессии и планировании своих дальнейших действий", аналитик добавил: "В то же время, к большому сожалению, должны констатировать, что польские соседи, несмотря на то, что они также подписали Берлинскую декларацию, все больше капсулируются и все больше напоминают страхопудов, которые боятся даже российские дроны сбивать над собственной территорией, не говоря уже об отправке своих миротворцев, идею присутствия которых в Украине достаточно активно продвигает французский президент. Поэтому, нам, как говорится, свое делать. Что именно? Во-первых, не следует распыляться на различные Глобальные Юги, потому что на это направление идет огромный дипломатический ресурс, а результат по факту нулевой. Во-вторых, еще раз подчеркиваю необходимость существенного углубления коммуникации с NB8".

Учитывая "колебания и неопределенность" Соединенных Штатов, в частности, и новоизбранного президента Трампа в отношении Украины, акцентирует Михаил Гончар, на данном этапе Киеву чрезвычайно важно, "не впадая в панику и крайности, тихой сапой продолжать системную работу".

В конце концов, республиканцу, прогнозирует эксперт, тоже не будет нравиться то, как его "постоянно юзают" россияне: "Вот Трамп заявил накануне, что выступает против того, чтобы ВСУ били вглубь территории РФ дальнобойным американским оружием, но при этом ничего не сказал, что он думает по поводу российских ударов на всю стратегическую глубину территории Украины. И что мы увидели в результате? А увидели, что Путин в пятницу, 13-го, благодаря массированной ракетной атаке послал "привет" за океан, как бы говоря, вот, смотри, Трамп, с твоего молчаливого благословения я продолжаю свое черное дело".