Украина собирает контактную группу для усиления позиции перед переговорами, — Никифоров

Как отметил спикер украинского президента, целью встречи, которая должна состояться в декабре, является координация действий, выработка общей позиции и обеспечение того, чтобы Украина оставалась сильной как на переговорах, так и на поле боя.

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Украина в декабре организует встречу с ключевыми союзниками, которые совместно с США могут значительно укрепить ее позиции как на поле боя, так и на дипломатической арене. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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"Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с США способны обеспечить максимальное усиление нашего государства. Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", – заявил спикер главы государства.

По словам Никифорова, целью декабрьской встречи является координация действий, выработка общей позиции и обеспечение того, чтобы Украина оставалась сильной как на переговорах, так и на поле боя, независимо от развития событий.

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Напомним, 7 декабря, в Париже (Франция) состоялась трехсторонняя встреча между президентом Франции Эмманюэлем Макроном, украинским главой Владимиром Зеленским и новоизбранным главой США Дональдом Трампом. В целом она длилась 35 минут. Во время трехсторонней встречи шла речь о ситуации на поле боя и мире для Украины.

Ранее, 4 декабря, западные СМИ сообщали, что украинские чиновники на высоком уровне ведут переговоры с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа по завершению войны.

В Reuters со ссылкой на советников Дональда Трампа сообщили, что мирный план новой администрации США, вероятно, будет предусматривать передачу больших частей территории Украины России и отказ от членства в НАТО.

3 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что планы Украины неизменны и она должна быть сильнее, чтобы в 2025 году закончить войну. Россию при этом он послал "на три буквы".