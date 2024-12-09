Україна збирає контактну групу для посилення позиції перед переговорами, — Никифоров

Як зазначив речник українського президента, метою зустрічі, яка має відбутися в грудні, є координація дій, вироблення спільної позиції та забезпечення того, щоб Україна залишалася сильною як на переговорах, так і на полі бою.

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Україна в грудні організовує зустріч із ключовими союзниками, які спільно зі США можуть значно зміцнити її позиції як на полі бою, так і на дипломатичній арені. Про це в понеділок, 9 грудня, повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

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"Україна збирає ключових європейських партнерів, які разом зі США здатні забезпечити максимальне посилення нашої держави. Остаточний перелік учасників ще формується, але це країни, які мають далекобійні спроможності, країни, які роблять найбільші інвестиції в українське виробництво зброї, і країни, від яких залежить наше майбутнє в НАТО", — заявив спікер глави держави.

За словами Никифорова, метою грудневої зустрічі є координація дій, вироблення спільної позиції та забезпечення того, щоб Україна залишалася сильною як на переговорах, так і на полі бою, незалежно від розвитку подій.

Переговори з Росією та завершення війни в Україні: що відомо

Нагадаємо, 7 грудня, у Парижі (Франція) відбулася тристороння зустріч між президентом Франції Емманюелем Макроном, українським очільником Володимиром Зеленським та новообраним главою США Дональдом Трампом. Загалом вона тривала 35 хвилин. Під час тристоронньої зустрічі йшлося про ситуацію на полі бою та мир для України.

Раніше, 4 грудня, західні ЗМІ повідомляли, що українські чиновники на високому рівні ведуть переговори з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа щодо завершення війни.

У Reuters із посиланням на радників Дональда Трампа повідомили, що мирний план нової адміністрації США, імовірно, передбачатиме передачу великих частин території України Росії та відмову від членства в НАТО.

3 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що плани України незмінні і вона має бути сильнішою, щоб у 2025 році закінчити війну. Росію при цьому він послав "на три букви".