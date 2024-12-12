Трамп назвал удары ракетами по РФ "разжиганием войны", Зеленский с ним не согласен

Избранный президент США категорически против ракетных ударов по целям России. Президент Украины считает наоборот: западные ракеты "возвращают Москву к реальности".

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Избранный президент США Дональд Трамп считает разрешение Украине бить дальнобойными американскими ракетами по России неправильным. Об этом он сказал в интервью журналу Time, который выбрал его человеком 2024 года.

"Я категорически не согласен с запуском ракет на сотни километров вглубь России. Зачем мы это делаем? Мы просто разжигаем и усугубляем эту войну", — заявил Трамп.

Новый американский лидер обещает использовать поддержку США для Украины в качестве рычага против России в переговорах о прекращении войны.

Журнал Time выбрал Дональда Трампа человеком 2024 года

"Я хочу достичь соглашения, единственный способ сделать это — не отказываться от него", — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский наоборот считает, что удары по территории России "возвращают Москву к реальности, что войну нужно завершать". Глава государства благодарил военных ВСУ, которые нанесли ощутимые удары по российским целям в ночь на 11 декабря.

"Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, работающего на агрессию против нашего государства и людей… Это именно такая дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности — к реальности того, что войну нужно завершать", — заметил он.

Россия тем временем грозит обязательным ответом на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу. Удар был довольно результативным: более 40 военных РФ получили ранения, а один погиб.

Напомним, в Грозном и Курске ночью 12 декабря слышали взрывы. Дроны попали в здание второго полка МВД Чечни, минимум пять "скорых" развозили силовиков по больницам.