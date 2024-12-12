Трамп назвав удари ракетами по РФ "розпалюванням війни", Зеленський із ним не згоден

Обраний президент США категорично проти ракетних ударів по цілях Росії. Президент України вважає навпаки: західні ракети "повертають Москву до реальності".

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Обраний президент США Дональд Трамп вважає дозвіл Україні бити далекобійними американськими ракетами по Росії неправильним. Про це він сказав в інтерв'ю журналу Time, який обрав його людиною 2024 року.

"Я категорично не згоден із запуском ракет на сотні кілометрів углиб Росії. Навіщо ми це робимо? Ми просто розпалюємо і посилюємо цю війну", — заявив Трамп.

Новий американський лідер обіцяє використовувати підтримку США для України як важіль проти Росії в переговорах про припинення війни.

Журнал Time вибрав Дональда Трампа людиною 2024 року

"Я хочу досягти угоди, єдиний спосіб зробити це — не відмовлятися від неї", — додав він.

Президент України Володимир Зеленський навпаки вважає, що удари по території Росії "повертають Москву до реальності, що війну потрібно завершувати". Глава держави дякував військовим ЗСУ, які завдали відчутних ударів по російських цілях у ніч на 11 грудня.

"Уражено військові об'єкти на території Росії, а також об'єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави і людей... Це саме така далекобійність і точність, які крок за кроком повертають Росію до реальності — до реальності того, що війну треба завершувати", — зауважив він.

Росія тим часом погрожує обов'язковою відповіддю на атаку ракетами ATACMS по Таганрогу. Удар був доволі результативним: понад 40 військових РФ дістали поранення, а один загинув.

Нагадаємо, у Грозному та Курську вночі 12 грудня чули вибухи. Дрони влучили в будівлю другого полку МВС Чечні, щонайменше п'ять "швидких" розвозили силовиків по лікарнях.