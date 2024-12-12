У РФ атаковано об'єкти в Грозному та Курську: сильні вибухи, поранено силовиків (відео)

За словами глави Республіки Чечня Рамзана Кадирова, дрон ЗСУ нібито збили в повітрі, проте він здетонував над казармами російського спецпризначенця, унаслідок чого поранень зазнали четверо осіб. Тим часом у Курсі після попереджень про ракетну небезпеку пролунали потужні вибухи.

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У низці російських міст, зокрема, в Грозному і Курську, в ніч на 12 грудня пролунали вибухи. Фокус зібрав усе, що відомо на цей момент.

Атака на будівлю МВС у Грозному

Згідно з повідомленнями російського медіа Astra, Грозний атакували безпілотники — під ударом опинилася будівля другого полку МВС Чечні. Telegram-канал Niysoo заявив, що мінімум п'ять машин "швидкої" відвезли поранених силовиків до найближчої лікарні.

Перед цим росіяни публікували яскраві кадри з оранками та вибухами.

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку на будівлю МВС у Грозному. За його словами, поранено чотирьох російських силовиків. Глава Чечні опублікував відео з місця і заявив, що нібито ніхто серйозно не постраждав, а фрагменти збитого безпілотника, що впали, пошкодили дах і вибили скло в казармі спецполку поліції.

Ракетна небезпека та вибухи в Курську

Місцеві пабліки повідомили про вибухи в російському місті Курськ і попереджали про ракетну небезпеку. Також було опубліковано безліч відео, які зафіксували яскраві спалахи і гучні звуки вибухів.

Місцева влада не коментувала ситуацію.

Вибухи в районі Таганрога

Крім того, росЗМІ повідомили про вибухи під Таганрогом у Неклиновському районі Ростовської області без подробиць.

Нагадаємо, 4 грудня невідомий безпілотник атакував Чечню, вдаривши по будівлі полку поліції спеціального призначення в центрі міста Грозний. РосЗМІ припустили, що внаслідок атаки міг постраждати командир 2-го полку МВС Замід Чалаєв.