Дрон влучив у будівлю поліцейського спецназу в Грозному, є постраждалі: що відомо (фото)

Безпілотний літальний апарат завдав удару по будівлі поліції імені Ахмата Кадирова в Чечні. Можливо, внаслідок атаки постраждав командир 2-го полку Замід Чалаєв.

У середу рано вранці, 4 грудня, невідомий безпілотник атакував Чечню, вдаривши по будівлі полку поліції спеціального призначення в центрі міста Грозний. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

Зазначається, що атака сталася приблизно о 4:50 ранку.

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Як пише Baza, у грозненському аеропорту ввели план "Ковьор", який застосовують під час нальотів безпілотників, унаслідок чого затримали один рейс на Москву.

Опозиційна організація "Нійсо" повідомляла, що після вибуху на місці удару спостерігалося багато карет швидкої допомоги.

Не виключено, що постраждав командир 2-го полку Замід Чалаєв, зазначають опозиціонери, оскільки в сервісах обміну повідомленнями стали публікувати побажання про одужання.

Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що центр Грозного було атаковано сьогодні вранці, звинувативши в нападі ЗСУ. Кадиров додав, що від атаки БПЛА постраждали люди.

"Куди завгодно дроном вдаряють. Сьогодні по центру міста [Грозного] вдарили дроном. Зруйнували автозаправку, дах полку [поліції]. Постраждали мирні люди",- заявив Рамзан Кадиров під час "прямої лінії".

Варто зазначити, що в традиційному зведенні МО РФ про безпілотники над Чечнею не повідомлялося. Загалом, як зазначалося, було перехоплено і знищено 24 українські безпілотні літальні апарати в небі над територією Ростовської, Брянської, Бєлгородської, Рязанської, Астраханської та Краснодарської областей.

Нагадаємо, 29 жовтня будівлю на території Російського університету спецназу в Гудермесі атакував дрон.

Таким чином, як вважає представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, главі Чечні передали "чорну мітку".