Передали Кадырову "черную метку": Братчук назвал причину атаки на университет в Чечне (видео)

С точки зрения военного значения, этот удар не имеет никакой пользы. Для ВСУ важно хоть иногда находить на поле боя "кадыровцев", которые там случайно появляются, чтобы брать их в плен и обменивать на украинцев, сказал спикер УДА.

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Главе Чечни Рамзану Кадырову ударом БпЛА по университету спецназа в Гудермесе передали "черную метку" Об этом телеграмм-каналу Nexta live рассказал представитель Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук.

"Мы прекрасно помним, что Кадыров объявил вендетту своим дагестанским не братьям. Вполне вероятно, что таким образом ему передают привет и некоторую "черную метку", что видим, знаем и помним".

По его словам, с точки зрения военного значения, этот удар не имеет никакой пользы, а для ВСУ важно хоть иногда находить на поле боя "кадыровцев", которые там случайно появляются.

"Мы помним, что имеем дело с уникальным военным формированием ВС РФ. Полк "Ахмат-чай" уникален тем, что его не могут найти ни свои, ни чужие. Этих бойцов невидимого фронта иногда активно обменивают, поэтому нам важно, чтобы такие дроны, которые пока летят в пустоту, не напугали тех, кто еще не приехал на фронт, а наоборот стимулировали, чтобы кадыровцы реагировали на слова своего "дон-дона" и таки появились в местах, где воюют Силы обороны Украины. Будем рады встретить", — сказал он.

Он добавил, что Украина сейчас занята другими делами на территории РФ и работает исключительно по ресурсам, которые обеспечивают боевые действия РФ в Украине.

"Я склоняюсь к тому, что у этого беспилотника дагестанская прописка", — сказал Братчук.

Напомним, здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе было атаковано 29 октября. Кадыров заявил, что на момент удара там находились украинские военнопленные.