Передали Кадирову "чорну мітку": Братчук назвав причину атаки на університет в Чечні (відео)

З точки зору військового значення, цей удар не має жодної користі. Для ЗСУ важливо хоч іноді знаходити на полі бою "кадирівців", які там випадково об'являються, щоб брати їх в полон і обмінювати на українців, сказав речник УДА.

Related video

Очільнику Чечні Рамзану Кадирову ударом БпЛА по університету спецназу в Гудермесі передали "чорну мітку" Про це телеграм-каналу Nexta live розповів речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук.

"Ми чудово пам'ятаємо, що Кадиров оголосив вендету своїм дагестанським не братам. Цілком ймовірно, що таким чином йому передають привіт і деяку "чорну мітку", що бачимо, знаємо і пам'ятаємо".

За його словами, з точки зору військового значення, цей удар не має жодної користі, а для ЗСУ важливо хоч іноді знаходити на полі бою "кадирівців", які там випадково об'являються.

"Ми пам'ятаємо, що маємо справу з унікальним військовим формуванням ЗС РФ. Полк "Ахмат-чай" унікальний тим, що його не можуть знайти ні свої, ні чужі. Цих бійців невидимого фронту іноді активно обмінюють, тому нам важливо, щоб такі дрони, які поки що летять в порожнечу, не налякали тих, хто ще не приїхав на фронт, а навпаки стимулювали, щоб кадирівці реагували на слова свого "дон-дона" і таки з'явилися в місцях, де воюють Сили оборони України. Будемо раді зустріти", — сказав він.

Він додав, що Україна зараз зайнята іншими справами на території РФ і працює виключно по ресурсах, які забезпечують бойові дії РФ в Україні.

"Я схиляюся до того, що у цього безпілотника дагестанська прописка", — сказав Братчук.

Нагадаємо, будівля на території Російського університету спецназу в Гудермесі була атакована 29 жовтня. Кадиров заявив, що на момент удару там перебували українські військовополонені.