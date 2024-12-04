Дрон попал в здание полицейского спецназа в Грозном, есть пострадавшие: что известно (фото)

Беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию полиции имени Ахмата Кадыров в Чечне. Возможно, в результате атаки пострадал командир 2-го полка Замид Чалаев.

В среду рано утром, 4 декабря, неизвестный беспилотник атаковал Чечню, ударив по зданию полка полиции специального назначения в центре города Грозный. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

Отмечается, что атака произошла примерно в 4:50 утра.

Важно

"Дам тебе сейчас пистолет": Кадыров предложил военнопленному ВСУ застрелиться (видео)

Как пишет Baza, в грозненском аэропорту ввели план "Ковер", применяемый во время налетов беспилотников, в результате чего был задержан один рейс на Москву.

Оппозиционная организация "Нийсо" сообщала, что после взрыва на месте удара наблюдалось много карет скорой помощи.

Не исключено, что пострадал командир 2-го полка Замид Чалаев, отмечают оппозиционеры, поскольку в сервисах обмена сообщениями стали публиковать пожелания о выздоровлении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что центр Грозного был атакован сегодня утром, обвинив в нападении ВСУ. Кадыров добавил, что от атаки БПЛА пострадали люди.

"Куда угодно дроном ударяют. Сегодня по центру города [Грозного] ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка [полиции]. Пострадали мирные люди",— заявил Рамзан Кадыров во время "прямой линии".

Стоит отметить, что в традиционной сводке МО РФ о беспилотниках над Чечней не сообщалось. Всего, как отмечалось, было перехвачено и уничтожено 24 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над территорией Ростовской, Брянской, Белгородской, Рязанской, Астраханской и Краснодарской областей.

Напомним, 29 октября здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе было атаковано дроном.

Таким образом, как считает представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, главе Чечни передали "черную метку".