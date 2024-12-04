"Дам тобі зараз пістолет": Кадиров запропонував військовополоненому ЗСУ застрелитися (відео)

Рамзан Кадиров також запропонував поставити українських полонених на дахи російських об'єктів, які знімають західні військові супутники.

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував одному з 12 українських військовополонених надати пістолет, щоби той застрелився. Про це пише російське видання Astra.

Зазначається, що Кадиров приїхав у центр Грозного для проведення так званої "прямої лінії" з жителями регіону.

Разом із Кадировим його охорона привезла 12 українських полонених, одному з яких він запропонував застрелитися.

"Я тобі дам зараз пістолет, застрелишся?" — запитав Кадиров.

Український захисник відповів, що не буде стріляти у себе, оскільки хоче жити.

"Війна… вбивають же. Ти вийшов убивати, помирати. Я дам тобі пістолет, ти застрелиш себе, помреш як герой. Не хочеш, так? Він хоче вбивати, а сам померти не хоче. Так не буває! На війні вбивають і вмирають. Треба спочатку думати. Це не мультфільм тобі", — наголосив Кадиров.

Однак кому саме Кадиров пропонував застрелитися — невідомо.

Полонені українці в Чечні Фото: Скриншот

Журналісти також повідомили, що Кадиров прибув до в'язниці, де утримуються українські військовополонені, та запропонував поставити їх на дахи російських об'єктів, які знімають західні військові супутники.

"Наче з відпочинку ви приїхали. Треба їх по об'єктах, які зняли американські супутники, по цих об'єктах на дах поставити їх усіх. Нехай охороняють нашу територію", — зазначив Кадиров.

Нагадаємо, 4 грудня безпілотник атакував казарму спецназу в Грозному.

2 листопада Центр національного спротиву повідомив, що Кадиров вирішив відправити 84 тисячі чеченців воювати з Україною.