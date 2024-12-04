В аеропорту ввели план "Ковер": безпілотник атакував казарму спецназу в Грозному (відео)

За інформацією журналістів, атака мала місце приблизно о 4:50 ранку. А ціллю був полк поліції спеціального призначення ім. Ахмата Кадирова.

О п'ятій ранку в столиці Чечні Грозному стався вибух. За непідтвердженими даними, удар завдавали по казармах полку поліції спецпризначення ім. Ахмата Кадирова. Про це пише видання Baza з посиланням на джерела.

Метою був полк поліції спеціального призначення

Офіційних коментарів від російської влади поки що не надходило. У місцевому аеропорту вночі ввели план "Килим". Затримали один рейс на Москву.

Фото: grozniy.bezformata.com | Полк спецназу ім. Ахмата Кадирова

Astra повідомляє, що атака мала місце приблизно о 4:50 ранку. За даними медіа, ціллю також був полк поліції спеціального призначення. Про постраждалих інформації немає.

Кадри вибуху в Грозному

Нагадаємо, що вночі Росію атакували понад 20 безпілотників. Вибухи прогриміли біля авіабази. У шести областях РФ працювала ППО. За даними місцевих жителів, був "приліт" і сильний дим у Бєлгородській області. У соцмережах з'явилася інформація про те, що вибухи лунали на захід від Ростова і Таганрога. За попередніми даними, звуки пов'язані з роботою ППО. У Рязанському районі Дягилево також чули вибухи — тут розташована російська стратегічна авіабаза.

Також повідомлялося, що в ніч на 4 грудня Росія атакувала Україну ракетою Х-59/69 і 50 "шахедами". Постраждали будинки в Чернігівській області. За даними ОВА, у Сумській області — ракета впала на нежитлові приміщення.