В аэропорту ввели план "Ковер": беспилотник атаковал казарму спецназа в Грозном (видео)

По информации журналистов, атака имела место примерно в 4:50 утра. А целью был полк полиции специального назначения им Ахмата Кадырова.

В пять утра в столице Чечни Грозном произошел взрыв. По неподтвержденным данным, удар наносился по казармам полка полиции спецназначения им. Ахмата Кадырова. Об этом пишет издание Baza со ссылкой на источники.

Целью был полк полиции специального назначения

Официальных комментариев от российских властей пока не поступало. В местном аэропорту ночью ввели план "Ковер". Задержали один рейс на Москву.

Фото: grozniy.bezformata.com | Полк спецназа им. Ахмата Кадырова

Astra сообщает, что атака имела место примерно в 4:50 утра. По данным медиа, целью также был полк полиции специального назначения. О пострадавших информации нет.

Кадры взрыва в Грозном

Напомним, что ночью Россию атаковали более 20 беспилотников. Взрывы прогремели возле авиабазы. В шести областях РФ работала ПВО. По данным местных жителей, был "прилет" и сильный дыме в Белгородской области. В соцсетях появилась информация о том, что взрывы звучали к западу от Ростова и Таганрога. По предварительным данным, звуки связаны с работой ПВО. Рязанском районе Дягилево также слышали взрывы — здесь находится российская стратегическая авиабаза.

Также сообщалось, что в ночь на 4 декабря Россия атаковала Украину ракетой Х-59/69 и 50 "шахедами". Пострадали дома в Черниговской области. По данным ОВА, в Сумской области — ракета упала на нежилые помещения.