В РФ атакованы объекты в Грозном и Курске: сильные взрывы, ранены силовики (видео)

По словам главы Республики Чечня Рамзана Кадырова, дрон ВСУ якобы сбили в воздухе, однако он сдетонировал над казармами российского спецназа, в результате чего ранения получили четверо человек. Тем временем в Курсе после предупреждений о ракетной опасности прозвучали мощные взрывы.

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В ряде российских городов, в частности, в Грозном и Курске, в ночь на 12 декабря прозвучали взрывы. Фокус собрал все, что известно на данный момент.

Атака на здание МВД в Грозном

Согласно сообщениям российского медиа Astra, Грозный был атакован беспилотниками — под ударом оказалось здание второго полка МВД Чечни. Telegram-канал Niysoo заявил что минимум пять машин "скорой" отвезли раненых силовиков в ближайшую больницу.

Перед этим россияне публиковали яркие кадры со вспашками и взрывами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку на здание МВД в Грозном. По его словам, ранены четверо российских силовиков. Глава Чечни опубликовал видео с места и заявил, что якобы никто серьезно не пострадал, а упавшие фрагменты сбитого беспилотника повредили крышу и выбили стекла в казарме спецполка полиции.

Ракетная опасность и взрывы в Курске

Местные паблики сообщили о взрывах в российском городе Курск и предупреждали о ракетной опасности. Также было опубликовано множество видео, которые запечатлели яркие вспышки и громкие звуки взрывов.

Местные власти не комментировали ситуацию.

Взрывы в районе Таганрога

Кроме того, росСМИ сообщили о взрывах под Таганрогом в Неклиновском районе Ростовской области без подробностей.

Напомним, 4 декабря неизвестный беспилотник атаковал Чечню, ударив по зданию полка полиции специального назначения в центре города Грозный. РосСМИ предположили, что в результате атаки мог пострадать командир 2-го полка МВД Замид Чалаев.