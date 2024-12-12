Удари ATACMS і "Паляниці" по Таганрогу: поранено понад 40 військових РФ, є ліквідований (відео)

Удар по військовому аеродрому поранив 26 російських військових, ще 15 постраждали внаслідок атаки на військову частину на Театральній вулиці. Місцева влада заявляла, що пошкоджена лише котельня.

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Атака по Таганрогу Ростовської області українськими ракетами-дронами "Паляниця" була результативною: 41 російський військовий дістав поранення, а один загинув, повідомили джерела російського медіа ASTRA.

Унаслідок атаки на військовий аеродром було поранено 26 окупантів, а ще 15 — через удар по військовій частині в Таганрозі на Театральній вулиці, де дислокується 5-та авіаційна група 6955-ї авіабази.

Отже, загальна кількість поранених унаслідок ракетної атаки 11 грудня по Таганрогу — 41 особа, ще один військовий загинув.

У ніч з 10 на 11 грудня ракетного удару було завдано по ПАТ "Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Г. М. Берієва". Крім авіаремонтного заводу, вдалося також вразити військову частину, де базується 5-та авіаційна група 6955-ї авіабази.

Жителі Таганрога повідомили про численні вибухи в районі 4:20 ранку 11 грудня. Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар підтвердив атаку, але повідомив, що ніхто з людей не постраждав. Мер повідомила про пошкодження котельні, яка розташована на території авіаремонтного заводу. Ще 27 багатоквартирних будинків залишилися без тепла.

У Таганрозі люди масово скаржилися, що під час атаки багато сховищ були зачиненими.

Удари по Таганрогу: які цілі вразили ракети

Військові об'єкти в Таганрозі в ніч на 11 грудня зазнали ударів далекобійними ракетами. OSINT-аналітики зазначали, що ймовірними цілями були аеродром "Таганрог-Центральний", що обслуговує стратегічні бомбардувальники та інші види авіації, а також Таганрозький авіаційний науково-дослідний комплекс.

Останній ремонтує літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Журналісти Newsweek повідомляли, для удару по Таганрогу могли застосовуватися ракети ATACMS.

Міноборони Росії нарахувало 6 ракет ATACMS, якими атакували аеродром у Таганрозі. Дві ракети, як кажуть чиновники, збив ЗРК "Панцир", інші не влучили через вплив засобів РЕБ.

Нагадаємо, Україна готується до ймовірного скорочення допомоги Заходу у 2025 році. Через це нарощується національне військове виробництво, основне місце посідає програма далекобійних дронів.

ЗС РФ раніше вимушено перемістили на авіабазу "Енгельс-2" свої літаки. Таке рішення пояснюється застосуванням далекобійних ракет ATACMS по цілях у РФ.