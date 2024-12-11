Україна поспішає розробити свою далекобійну зброю, але найважливіші системи є тільки у США, — WP

За даними Міноборони України, у 2025 році випустять понад 30 тисяч далекобійних дронів. Журналісти кажуть, що дрони є у всіх, і тому важливіші далекобійні ракети, які б несли боєголовки в глиб Росії.

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Влада України готується до можливого значного скорочення західної військової допомоги наступного року, тому нарощує вітчизняне виробництво. Особливо систем озброєнь для дальніх ударів по території РФ. Ці розробки мають змінити західні бойові комплекси. Про це пише The Washington Post.

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Центральне місце у ВПК України відводиться програмі далекобійних дронів, які регулярно завдають ударів по військових об'єктах, розташованих за сотні кілометрів від кордону.

"У довгостроковій перспективі Україні хотілося б отримати два ударні кулаки. Перше — це повноцінна виробнича можливість для далекобійних ударів за допомогою дронів. Друге — це крилаті та балістичні ракети короткого і навіть середнього радіуса дії", — пояснив Конрад Музика, керівник польського оборонного консалтингового центру Rochan.

Три тижні тому Росія потрясла світ запуском міжконтинентальної балістичної ракети з можливістю додавання ядерної бойової частини. Атака на завод у Дніпрі сталася після того, як США поставили ракети для ударів по російській території.

Але через кілька годин був і український удар, який привернув менше уваги громадськості, зазначає видання. Українські дрони вдарили по базі в Капустиному Яру біля Каспійського моря, звідки запускалася російська ракета. Масштаби руйнувань не до кінця з'ясовані, але це показало можливості України завдавати швидких ударів у відповідь по цілях за сотні кілометрів від кордону України. Зазначається, що це набагато далі за далекобійні ракети, які постачає США.

Нещодавно Україна представила новий дрон-ракету "Пекло". Міноборони також днями повідомило, що наступного року буде випущено понад 30 тисяч далекобійних дронів, зброю наступного покоління, яка може використовуватися автономно на великій відстані.

Але військові аналітики сходяться в тому, що одних тільки дронів недостатньо.

"У всіх є дрон-іграшка. Їм потрібні ракети для великого вибуху. Їм потрібно те, що несло б боєголовки в глиб Росії", — сказав фахівець із західної зброї, який регулярно їздить в Україну.

"Нам потрібно озброїтися, підготуватися до будь-якого сценарію за наявності такого агресивного сусіда. І ми усвідомлюємо, що нам потрібна сильна армія зі всіляким озброєнням", — заявив Єгор Черняєв, голова української делегації на Парламентській асамблеї НАТО.

Але експерт із повітряних військових кампаній Джастін Бронк із лондонського аналітичного центру RUSI вказав на те, що в плані кількості та якості є низка найважливіших боєприпасів і систем, які на сьогодні можуть забезпечити тільки Сполучені Штати.

Нагадаємо, що українські морпіхи розповіли, як "Вікінги" рятують життя бійців.

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