Більше, ніж під Сталінградом: скільки техніки Росія втратила в битвах за Покровськ

РФ втратила у спробах захопити Покровськ більше танків, ніж будь-яка країна Європи має у своїй армії. Втрати ЗС РФ серед особового складу на цьому напрямку перевищують чисельність армії Великої Британії.

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ЗС РФ продовжують наступ на Покровськ у Донецькій області. Однак "битва під Покровськом" уже стала найбільшою битвою не лише війни Росії проти України, а й стала однією з найбільших битв в історії за кількістю втраченої бронетехніки. Про це пише військовий журналіст Володимир Даценко.

У треді на Х Даценко зазначає, що у спробах захопити Покровськ втрати Росії близькі до чисельності всього Західного військового округу Росії станом на 2022 рік, який готувався до війни з НАТО. А це близько 60% від сил, якими Росія планувала захопити Україну за три дні у 2022 році.

Втрати російської армії під Покровськом Фото: Volodymyr Dacenko/X

Тільки візуально підтверджені втрати російської армії за 13 місяців боїв у районі Покрова становлять 1800 одиниць бронетехніки. Реальні втрати ще більші.

Цифри втрат наступальної техніки Покровського району станом на 15 листопада 2024 року коротко становлять:

понад 580 танків;

понад 1220 різних бойових машин;

близько 10 артилерійських установок;

понад 150 тисяч солдатів ЗС РФ.

Чисельність втрат росіян у Покровській битві близька до чисельності Західного військового округу станом на 2022 рік, до складу якого входили три армії: 1-ша танкова армія, 6-та і 20-та загальновійськові армії.

Фото: Volodymyr Dacenko/X

Втрати росіян під Покровськом Фото: Volodymyr Dacenko/X

Західний військовий округ Російської Федерації мав протистояти "збройним силам НАТО на території Європи", а Перша танкова армія була найбільшою гордістю Путіна і найбільшою танковою армією світу.

Варто зазначити, що всі ці ресурси було витрачено під час наступу на два невеликих міста: Авдіївку і Покровськ, населення яких до війни становило близько 95 тисяч осіб.

"Росія втратила під Покровськом більше танків, ніж будь-яка країна Європи має у своїй армії. Або більше солдатів, ніж усі Збройні сили Великої Британії. Пам'ятайте про це, коли читатимете новини про бої за невеличке містечко на сході України. Можливо, у майбутньому історикам доведеться переглянути термін "Піррова перемога" і замінити його на "наступ Путіна", — зазначає Даценко.

Втрати росіян під Покровськом Фото: Volodymyr Dacenko/X

Але не схоже, що Володимир Путін і його генерали здатні відмовитися від продовження наступу на Покровськ, чого б це не коштувало російській армії.

Наразі втрати росіян у бронетехніці під Покровськом перевищують втрати німецької армії в Сталінградській битві. Покровська битва може стати одним із найбільших наступів в історії за кількістю втраченої бронетехніки, стверджує Даценко.

Порівняльна таблиця втрат у техніці Фото: Volodymyr Dacenko/X

На кожен кілометр окупованої території в цьому напрямку Росія втрачає в 10-15 разів більше ресурсів, ніж на всіх напрямках. І це свідчить про шалену одержимість Путіна показати всім, що російська армія не зупиняється, а продовжує наступати навіть ціною величезних втрат.

"Ймовірно, найближчими місяцями на нас чекають не менш жорстокі бої та лобові атаки російської армії. Ці місяці стануть кульмінацією Покровського наступу. Наступу, в якому Росія втратить три армії, щоб затвердити амбіції свого диктатора", — резюмує Даценко.

Нагадаємо, командир взводу 24 ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов зазначив, що втрата міста Покровськ у Донецькій області загрожуватиме проривом російських військ у ще одному регіоні.