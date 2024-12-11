Украина спешит разработать свое дальнобойное оружие, но важнейшие системы есть только у США, — WP

По данным Минобороны Украины, в 2025 году выпустят больше 30 тысяч дальнобойных дронов. Журналисты говорят, что дроны есть у всех, и потому важнее дальнобойные ракеты, которые бы несли боеголовки в глубь России.

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Власти Украины готовятся к возможному значительному сокращению западной военной помощи в следующем году, поэтому наращивают отечественное производство. В особенности систем вооружений для дальних ударов по территории РФ. Эти разработки должны изменить западные боевые комплексы. Об этом пишет The Washington Post.

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Центральное место в ВПК Украины отводится программе дальнобойных дронов, которые регулярно наносят удары по военным объектам, находящимся в сотнях километров от границы.

"В долгосрочной перспективе Украине хотелось бы получить два ударных кулака. Первое — это полноценная производственная возможность для дальнобойных ударов с помощью дронов. Второе — это крылатые и баллистические ракеты короткого и даже среднего радиус действия", — объяснил Конрад Музыка, руководитель польского оборонного консалтингового центра Rochan.

Три недели назад Россия потрясла мир запуском межконтинентальной баллистической ракеты с возможностью добавления ядерной боевой части. Атака на завод в Днепре произошла после того, как США поставили ракеты для ударов по российской территории.

Но спустя несколько часов был и украинский удар, который привлек меньше внимания общественности, отмечает издание. Украинские дроны ударили по базе в Капустином Яру возле Каспийского моря, откуда запускалась российская ракета. Масштабы разрушений не до конца выяснены, но это показало возможности Украины наносить быстрые ответные удары по целям в сотнях километров от границы Украины. Отмечается, что это намного дальше дальнобойных ракет, которые поставляет США.

Недавно Украина представила новый дрон-ракету "Пекло". Минобороны также на днях сообщило, что в следующем году будет выпущено больше 30 тысяч дальнобойных дронов, оружие следующего поколения, которое может использоваться автономно на большом расстоянии.

Но военные аналитики сходятся в том, что одних только дронов недостаточно.

"У всех есть дрон-игрушка. Им нужны ракеты для большого взрыва. Им нужно то, что несло бы боеголовки в глубь России", — сказал специалист по западному оружию, который регулярно ездит в Украину.

"Нам нужно вооружиться, подготовиться к любому сценарию при наличии такого агрессивного соседа. И мы отдаем себе отчет в том, что нам нужна сильная армия со всевозможным вооружением", — заявил Егор Черняев, председатель украинской делегации на Парламентской ассамблее НАТО.

Но эксперт по воздушным военным кампаниям Джастин Бронк из лондонского аналитического центра RUSI указал на то, что в плане количества и качества есть ряд важнейших боеприпасов и систем, которые на сегодня могут обеспечить только Соединенные Штаты.

Напомним, что украинские морпехи рассказали, как "Викинги" спасают жизни бойцов.

Также сообщалось о том, сколько техники Россия потеряла в битвах за Покровск.