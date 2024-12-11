Не боится дронов: украинские морпехи рассказали, как "Викинги" спасают жизни бойцов (фото)

БТР BvS 10 Viking активно используется бойцами на передовой в Донецкой области. В одном из боевых эпизодов противник атаковал машину FPV-дронами, однако экипаж даже не получил контузий.

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Подразделения Сил обороны уже больше года используют на передовой шведско-британские БТР BvS 10 Viking, которые зарекомендовали себя как эффективная бронетехника, позволяющая выполнять различные боевые задачи. В сложных боевых условиях бронемашина показала себя с лучшей стороны, а благодаря своим характеристикам неоднократно спасала жизни украинских бойцов. Об этом рассказал АрмияInform командир десантно-штурмовой роты 38 бригады морской пехоты ВМС ВСУ младший лейтенант Вячеслав с позывным "Птаха".

Преимущества бронетранспортера BvS 10 Viking

BvS 10 Viking (Bandvagn Skyddad) представляет собой двухзвенную гусеничную амфибийную машину. Первая часть БТР вмещает экипаж (командир, механик-водитель, наводчик), вторая — транспортное отделение для 8-10 десантников. На вооружении украинских морпехов Viking находится с 2023 года, передача техники была осуществлена Великобританией.

Благодаря широким резиновым гусеницам с кевларовыми вставками Viking способен преодолевать сложные участки местности, включая болота и песок. Машина уверенно движется со скоростью до 70 км/ч по суше и 5 км/ч по воде, погружаясь на глубину до 1,25 м.

Бронемашина BvS 10 Viking украинских Вооруженных сил Фото: АрмияInform

Бронемашина BvS 10 Viking украинских Вооруженных сил Фото: АрмияInform

Бронетранспортер оснащен боевым модулем с 12,7-мм пулеметом Browning M2 и дымовыми гранатометами. При этом боевой модуль вращается на 180°, что обеспечивает удобство ведения огня.

Машина относительно экономична. Расход топлива составляет всего 6,7 литра на 100 км, а запас хода достигает 500 км, что делает Viking выгодным в эксплуатации по сравнению с советскими аналогами, такими как МТЛБ.

Компактные размеры и небольшой вес техники (8500 кг) снижают риск подрыва на минах благодаря равномерному распределению веса на широких гусеницах.

Использование на передовой

В полной мере Viking был задействован в боевых операциях в Донецкой области. По словам командира морпехов, БТР был задействован в различных сценариях.

"Задачи разнообразные: доставка боевых групп десанта по труднопроходимой местности и его высадка, в том числе с преодолением водных преград, эвакуация раненых с поля боя, подвоз провизии и воды. Везут даже боеприпасы. Приходилось нашим инженерам доставлять и взрывчатку в район выполнения боевых задач. Словом, все, что можно доставить на передний край нашим ребятам, мы доставляем", — рассказал Вячеслав.

Бронемашина BvS 10 Viking украинских Вооруженных сил Фото: АрмияInform

Защитные характеристики "Викинга" также прошли испытания боем. Противник неоднократно атаковал БТР беспилотниками. Также бывают случаи подрыва на минах, однако техника продолжала функционировать.

"Били по отсеку десанта, но машина и дальше продолжила свое движение и, главное, никто не пострадал. Не говоря о количестве осколков, которые прилетают во время обстрелов", — отметил командир.

По его словам, были случаи когда бронемашину подбивали, но даже после прилета FPV-дрона экипаж и бойцы не получали даже контузий. Вячеслав подчеркнул, что для того, чтобы полностью уничтожить Viking россияне потратили 10 беспилотников!

Также бронемашина меньше страдает от подрывов на минах. Секрет в том, что ограниченный вес распределяется по широкой поверхности резиновых гусениц, благодаря чему мины реже детонируют. В этом и заключается живучесть этих машин.

Бронемашина BvS 10 Viking украинских Вооруженных сил Фото: АрмияInform

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