В ВСУ показали, как вездеход BvS 10 Viking с легкостью форсирует реку (видео)
Во время осенней распутицы украинские защитники смогут использовать двухзвенные БТР BvS 10 Viking. Впервые вездеход был замечен на боевом дежурстве Сил обороны в апреле этого года.
ВСУ показали работу шведского вездехода BvS 10 Viking. Транспортное средство с легкостью форсирует реку, что позволит использовать его во время осенней распутицы. Соответствующее видео опубликовали в телеграм-канале Supernova+.
По данным СМИ, в начале сентября морские пехотинцы 38-ой бригады ВСУ получили 36 сочлененных бронетранспортеров BvS 10 Viking. БТР прибыли в Украину из Нидерландов и, по всей видимости, их будут использовать после ухудшения погоды, потому что "Викинги" обладают высокой проходимостью.
Особенности гусеничных вездеходов-амфибий BvS 10 Viking
BvS 10 Viking изначально создавались в Швеции для британских морпехов. В конструкции учтен опыт разработки и эксплуатации не обладающего броней Bv206. Эти машины обеспечивают оптимальную маневренность на практически на любой местности. Кроме этого они способны преодолевать водные препятствия или действовать в подтопленных регионах.
Технические характеристики БТР BvS 10 Viking:
- вес переднего звена – 5000 кг;
- вес заднего звена – 3500 кг;
- мощность дизельного двигателя Cummins с турбонаддувом – 285 л.с.;
- максимальная скорость по шоссе – 65-70 км/ч;
- скорость при преодолении водных преград – 5 км/ч;
- запас хода по топливу – 500 км;
- вместимость – до 12 человек.
В качестве вооружения BvS 10 Viking может использовать нескольких типов пулеметов:
- 12,7-мм Browning M2;
- 40-мм автоматический гранатомет Mark 19;
- специальные гранатометы для создания дымовых завес.
Броня в базовой версии защищает от пуль и осколков, однако может быть усилена, например, установкой решетчатых противокумулятивных экранов.
Напомним, в апреле Германия подписала контракт на сотни вездеходов BvS10 для вооружения своей армии. Бундесвер получит вездеходы в вариантах транспортировки войск, командования и управления, а также логистические машины.
Также Фокус писал, что впервые информация о применении вездехода BvS 10 Viking украинской армией появилась в апреле этого года.