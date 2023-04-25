Германия подписала контракт на сотни вездеходов BvS10: чем они полезны армии

Бундесвер в 2030 году получит все 227 вездеходов вдобавок к уже заказанным 140. Это универсальные машины с высокой проходимостью.

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Компания BAE Systems получила контракт на производство 227 вездеходов BvS10 на 400 млн долларов. Об этом сообщает Defence Brief.

24 апреля объявила контракт на приобретение дополнительных вездеходов на 400 млн. евро. Снабжение 227 вездеходов начнется в 2024 году и продлится до 2030 года. 227 BvS10 закупят вдобавок к уже заказанным 140 автомобилям.

Бундесвер получит вездеходы в вариантах транспортировки войск, командования и управления, а также логистические машины. BvS10 и его небронированный вариант Beowulf – это машины, обеспечивающие оптимальную маневровость на разных территориях. Кроме этого они способны преодолевать водные препятствия или действовать в подтопленных регионах.

Различные версии BvS10

Характеристики вездехода позволяют перебрасывать личный состав и запасы для стратегической, тактической и оперативной мобильности. BvS10 имеет модульную конфигурацию, поэтому можно перерабатывать их в зависимости от потребностей миссии.

"Это рамочное соглашение упрощает процесс, позволяя потенциальным и действительным клиентам покупать транспортные средства на предварительно согласованных условиях, а также извлекать выгоду от совместной разработки", — заявил исполнительный директор BAE Systems Hägglunds Томми Густафссон-Раск.

Напомним, 6 апреля СМИ писали, что во Львове разработали внедорожник "Гуркіт" для украинской армии.

4 апреля СМИ сообщали, что украинские военные впервые затрофеили российский вездеход "Витязь".