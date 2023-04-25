Німеччина підписала контракт на сотні всюдиходів BvS10: чим вони корисні армії

Бундесвер у 2030 році отримає всі 227 всюдиходів на додачу до вже замовлених 140. Це універсальні машини з високою проходимістю.

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Компанія BAE Systems отримала контракт на виробництво 227 всюдиходів BvS10 на 400 млн доларів. Про це повідомляє Defence Brief.

24 квітня оголосила контракт на придбання додаткових всюдиходів на 400 млн євро. Постачання 227 всюдиходів розпочнеться у 2024 році й триватиме до 2030 року. 227 BvS10 закуплять на додачу до вже замовлених 140 автомобілів.

Бундесвер отримає всюдиходи у варіантах для транспортування військ, командування та управління, а також логістичні машини. BvS10 і його неброньований варіант Beowulf — це машини, які забезпечують оптимальну маневровість на різних територіях. Окрім цього вони здатні долати водні перешкоди або ж діяти в підтоплених регіонах.

Різні версії BvS10

Характеристики всюдихода дозволяють перекидати особовий склад і запаси для стратегічної, тактичної та оперативної мобільності. BvS10 має модульну конфігурацію, тому їх можна переробляти залежно від потреб місії.

"Ця рамкова угода спрощує процес, дозволяючи потенційним і дійсним клієнтам купувати транспортні засоби на попередньо погоджених умовах, а також отримувати вигоду від спільної розробки", — заявив виконавчий директор BAE Systems Hägglunds Томмі Густафссон-Раск.

Нагадаємо, 6 квітня ЗМІ писали, що у Львові розробили позашляховик "Гуркіт" для української армії.

4 квітня ЗМІ повідомляли, що українські військові вперше затрофеїли російський всюдихід "Витязь".