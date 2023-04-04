Українські воєнні вперше затрофеїли російський всюдихід "Витязь" (відео)

Гусеничний всюдихід вперше потрапляє в руки ЗСУ в неушкодженому вигляді. До цього його тільки знищували.

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ЗСУ вперше з початку повномасштабного вторгнення захопили російський всюдихід ДТ-10 "Витязь", який створювали для бойових дій в арктичних умовах. Про це повідомляє "Мілітарний".

На одному з напрямків українські воєнні показали на відео ДТ-10 "Витязь", який судячи зі стану машини, може бути зламаним. Російський броньований всюдихід, вірогідно, не здатний самостійно пересуватись, тому його треба евакуювати.

Як зазначають у виданні, це перший відомий випадок, коли російський "Витязь" потрапляє у руки ЗСУ вцілілим. До цього українські воєнні тільки знищували всюдихід "Витязь".

На озброєні "Витязь" є у 200 мотострілецькій бригаді ЗС РФ, яка намагається штурмувати Авдіївський напрям. Ймовірно, в тому районі бійці ЗСУ й отримали рідкісний трофей.

ДТ-10 — це радянська розробка всюдихода, який виготовляється на Ішимбайському заводі транспортного машинобудування. Він створювався для важких кліматичних умов. Серед основних задач — транспортування вантажів у важкодоступній місцевості. Перший "Витязь" ЗСУ знищили ще весною 2022 року в Харківській області під час одного із рейдів.

Нагадаємо, 14 грудня стало відомо, що РФ перекинула в Україну арктичний комплекс ППО на базі всюдихода ДТ-30.

2 лютого бійці ЗСУ вперше знищили арктичну версію ЗРК Тор-М2ДТ снарядом Excalibur. Знищили техніку в Херсонській області.