ЗСУ вперше знищили арктичну версію ЗРК Тор-М2ДТ снарядом Excalibur (відео)

Зенітно-ракетний комплекс було знищено у Херсонській області. Вперше РосЗМІ повідомили про перекидання в Україну ЗРК на базі ДТ-30 наприкінці грудня 2022 року.

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Українські артилеристи вперше знищили російський зенітно-ракетний комплекс Тор-М2ДТ, призначений для роботи в арктиці. Про це повідомляють аналітики Ukraine Weapons Tracker.

Артилеристи з безпілотника зафіксували знищення російського ЗРК Тор-М2ДТ, створеного на всюдиході ДТ-30. Повідомляється, що вразили комплекс ППО бійці 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова.

Стверджується, що удар було завдано керованим снарядом Excalibur. Цей боєприпас має точність понад 90%, а також високу дальність польоту. Знищено ЗРК за 13 км від Олешок в окупованій частині Херсонської області.

ЗРК Тор-М2ДТ побудований на базі шасі всюдихода ДТ-30ПМ-Т1 виробництва Ішбайського транспортного машинобудівного заводу. У РФ стверджують, що комплекс здатний працювати за умов радіоелектронної боротьби. Версію всюдихода розробили у 2017 році. Перша партія машин до армії РФ була направлена у 2018 році. Ймовірно, РФ відправляє на війну проти України арктичні комплекси через великі втрати інших ЗРК.

Нагадаємо, 14 грудня росЗМІ повідомили, що РФ перекинула в Україну арктичний комплекс ППО Тор-М2ДТ.

1 лютого 2023 року в Ізраїлі заявили, що вони розглядають можливість постачання Україні ЗРК "Залізний купол".