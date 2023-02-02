ВСУ впервые уничтожили арктическую версию ЗРК Тор-М2ДТ снарядом Excalibur (видео)

Зенитно-ракетный комплекс был уничтожен в Херсонской области. Впервые росСМИ сообщили о переброске в Украину ЗРК на базе ДТ-30 в конце декабря 2022 года.

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Украинские артиллеристы впервые уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Тор-М2ДТ, который предназначен для работы в арктике. Об этом сообщают аналитики Ukraine Weapons Tracker.

Артиллеристы с беспилотника зафиксировали уничтожение российского ЗРК Тор-М2ДТ, который создан на вездеходе ДТ-30. Сообщается, что поразили комплекс ПВО бойцы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова.

Утверждается, что удар был нанесен управляемым снарядом Excalibur. Этот боеприпас имеет точность свыше 90%, а также высокую дальность стрельбы. Уничтожен ЗРК в 13 км от Олешек в оккупированной части Херсонской области.

ЗРК Тор-М2ДТ построен на базе шасси вездехода ДТ-30ПМ-Т1 производства Ишбайского транспортного машиностроительного завода. В РФ утверждают, что комплекс способен работать в условиях радиоэлектронной борьбы. Версию на вездехода разработали в 2017 году. Первая партия машин в армию РФ была направлена в 2018 году. Вероятно, РФ отправляет на войну против Украины арктические комплексы из-за высоких потерь других ЗРК.

Напомним, 14 декабря росСМИ сообщили, что РФ перебросила в Украину арктический комплекс ПВО Тор-М2ДТ.

1 февраля 2023 года в Израиле заявили, что они рассматривают возможность поставки Украине ЗРК "Железный купол".