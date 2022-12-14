РФ перебросила в Украину арктический комплекс ПВО на базе редкого вездехода ДТ-30 (видео)

Машина разрабатывалась для работы на арктическом направлении РФ, однако из-за дефицита средств, оккупанты перебросили их в Украину.

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Армия РФ развернули в Украине редкую версию зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2ДТ" на базе вездехода. Об этом сообщает телеканал Минобороны РФ "Звезда".

На машине уже нанесена отметка в виде буквы "V". Система построена на базе шасси вездехода ДТ-30ПМ-Т1 производства Ишимбайского транспортного машиностроительного завода. В РФ заявляют, что комплекс ПВО способен поражать цели в условиях радиоэлектронной борьбы.

Как пишет Defence-Blog, комплекс прозвали арктическим так как его разрабатывали для такого климата. Версию "Тора-2М" впервые показали в 2017 году и приняли на вооружение. Первая партия пошла в ВС РФ в 2018 году. Также отмечается, что это уже не первый раз, когда РФ вынуждена перебрасывать вездеходы в Украину из-за дефицита исправных средств. В ходе полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили не один вездеход ДТ-30.

Напомним, 14 марта ВСУ уничтожили российский вездеход ДТ-30 "Витязь". Также были захвачены трофейные танки и МТ-ЛБ.

Ранее Песков пригрозил уничтожить комплекс Patriot, если их передадут Украине.