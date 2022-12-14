РФ перекинула в Україну арктичний комплекс ППО на базі рідкісного всюдихода ДТ-30 (відео)

Машина розроблялася для роботи на арктичному напрямку РФ, проте через дефіцит засобів, окупанти перекинули їх в Україну.

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Армія РФ розгорнула в Україні рідкісну версію зенітно-ракетного комплексу "Тор-М2ДТ" на базі всюдихода. Про це повідомляє телеканал Міноборони РФ "Звезда".

На машині вже нанесено позначку у вигляді літери "V". Система побудована на базі шасі всюдихода ДТ-30ПМ-Т1 виробництва Ішимбайського транспортного машинобудівного заводу. В РФ заявляють, що комплекс ППО здатний уражати цілі за умов радіоелектронної боротьби.

Як пише Defence-Blog, комплекс прозвали арктичним, оскільки його розробляли для такого клімату. Версію "Тора-2М" вперше показали у 2017 році та взяли на озброєння. Перша партія пішла в ЗС РФ у 2018 році. Також наголошується, що це вже не вперше, коли РФ змушена перекидати всюдиходи в Україну через дефіцит справних засобів. У процесі повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили не один всюдихід ДТ-30.

Нагадаємо, 14 березня ЗСУ знищили російський всюдихід ДТ-30 "Витязь". Також були захоплені трофейні танки та МТ-ЛБ.

Раніше Пєсков пригрозив знищити комплекс Patriot, якщо їх передадуть Україні.