У Харківській області знищили російський всюдихід ДТ-30 "Витязь" (відео)

Під час одного з рейдів українські військові не лише влучили у всюдихід, а й захопили трофейні танки та МТ-ЛБ.

На Харківщині українські військовослужбовці знищили російський гусеничний всюдихід ДТ-30 "Витязь". Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на відео східного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України.

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Під час одного з рейдів військових знищили двоскладовий всюдихід ДТ-30 "Витязь". На відео зафіксували вже знищеного "Витязя". Знищили техніку до 12 березня, оскільки в цей день відео опублікували.

Українські військові повідомляють, що вони придбали два трофейні танки Т-72 і МТ-ЛБ, а також С-300.

ДТ-30 "Витязь"

Фото: Вiкiпедiя

"Витязь" — це всюдихід, розроблений у 1980-х роках у Радянському союзі. Він призначений для перевезення важких вантажів у складній місцевості на кшталт боліт, піску, снігу.

Здатний працювати за екстремальних погодних умов у діапазоні температур від -50 до +40 градусів. Його вантажність складає 30 тонн.

Нагадаємо, десант ЗСУ збив російський безпілотник "Рейс-Д". Також повідомляли, що Міноборони України почне використовувати технологію розпізнавання осіб Clearview AI.

За даними Генштабу ЗСУ, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну противник втратив 389 танків.