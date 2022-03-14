В Харьковской области уничтожили российский вездеход ДТ-30 "Витязь" (видео)

Во время одного из рейдов украинские военные не только поразили вездеход, но и захватили трофейные танки и МТЛБ.

В Харьковской области украинские военнослужащие уничтожили российский гусеничный вездеход ДТ-30 "Витязь". Об этом сообщает Милитарный ссылаясь на видео восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины.

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Во время одного из рейдов военных был уничтожен двусоставный вездеход ДТ-30 "Витязь". На видео зафиксирован уже уничтоженный "Витязь". Уничтожение техники было совершено до 12 марта, так как в этот день видео было опубликовано.

Украинские военные сообщают, что они заполучили два трофейных танка Т-72 и МТ-ЛБ, а также С-300.

ДТ-30 "Витязь"

Фото: Википедия

"Витязь" — это вездеход, разработанный в 1980-х годах в Советском союзе. Он предназначен для перевозки тяжелых грузов в сложной местности по типу болот, песка, снега.

Способен работать при экстремальных погодных условиях в диапазоне температур от -50 до +40 градусов. Его грузоподъемность составляет 30 тонн.

Напомним, десант ВСУ сбил российский беспилотник "Рейс-Д". Также сообщалось, что Минобороны Украины начнет использовать технологию распознавания лиц Clearview AI.

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину противник потерял 389 танков.