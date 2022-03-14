Десантники ВСУ сбили российский БПЛА "Рейс-Д" (фото)

Украинские военные сбили советский беспилотник не позволив ему провести разведку выделенных районов.

Украинские десантники смогли уничтожить разведывательный беспилотник ТУ-243 "Рейд-Д" ВС РФ. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Украине.

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Российский беспилотник был сбит стрелком-зенитчиком старшим солдатом Денисом Д. из переносного зенитно-ракетного комплекса.

[ + – ] Остатки БПЛА "Рейс-Д" [ + – ] Остатки БПЛА "Рейс-Д" [ + – ] Остатки БПЛА "Рейс-Д"

"Подразделения противовоздушной обороны Десантно-штурмовых войск ВСУ продолжают уничтожать летательные аппараты противников, не давая ему возможности совершать воздушную разведку определенных районов", — указывают в ДШВ.

ТУ-243 "Рейс-Д" — это разведывательный беспилотник с турбореактивным двигателем. Серийно изготавливается с 1994 года, а на вооружение был принят в 1999 году. Беспилотник предназначен для разведки районов сооружения войск и боевой техники, разведки инженерно-технических сооружений и разведки районов.

Оборудование БПЛА позволяет его применять в любое время суток.

Напомним, 11 марта в Загребе взорвался неизвестный предмет, СМИ сообщали о беспилотнике из Украины.

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