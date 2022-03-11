В Загребе взорвался неизвестный предмет, СМИ пишут о беспилотнике из Украины (фото, видео)

Очевидцы говорят, что на месте падения нашли части самолета с рисунком красной звезды и текстом кириллицей. Журналисты предполагают, что это мог быть разведывательный украинский БПЛА Ту-141 "Стриж".

В столице Хорватии Загребе 10 марта с неба упал неизвестный предмет, очевидцы слышали взрыв. Об инциденте пишет ряд местных СМИ.

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Хорватская газета Jutarnji.list со ссылкой на управление полиции сообщила о взрыве в районе Ярун.

[ + – ] На месте взрыва видели воронку и два парашюта

Полицейские выехали на место происшествия, они увидели воронку и два парашюта. Один большой парашют пожарные сняли с дерева на улице Петровской.

[ + – ] Взрыв объекта произошел в районе Ярун

В МВД Хорватии рассказали о падении неопознанного объекта, который образовал воронку шириной три метра и глубиной один метр на дороге вдоль Стара-Савы.

Повреждены несколько припаркованных автомобилей, информации о пострадавших пока нет.

[ + – ] В Загребе мог упасть беспилотник

В Загреб мог долететь украинский беспилотник Ту-141

По неподтвержденной информации от очевидцев, на месте взрыва были части самолета с рисунком красной звезды и текстом кириллицей. Органы гражданской и военной авиации в комментарии журналистам заявили, что "не потеряли" ни один самолет.

The Drive пишет о падении разведывательного беспилотника Ту-141 "Стриж".

[ + – ] Части упавшего аппарата

Аппарат мог перелететь Венгрию, сломаться и упасть в Хорватии. Прямой перелет от границы с Украиной до Загреба занимает более 560 км, подчеркнули авторы статьи.

[ + – ] Ту-141 стали использовать после аннексии Крыма

"Инцидент вызывает серьезные вопросы о готовности противовоздушной обороны стран НАТО, над которыми пролетал Ту-141", – сообщили авторы.

Ту-141 — образец техники советской эпохи, которую Украина модернизировала и стала использовать после аннексии Крыма в 2014 году. Беспилотник похож на крылатую ракету и может вести разведку на трансзвуковой скорости — от 0,8 до 1,2 скорости звука (около 335 м/с). Беспилотник останавливается парашютной системой в хвостовой части.

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