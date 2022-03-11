У Загребі вибухнув невідомий предмет, ЗМІ пишуть про безпілотник із України (фото, відео)

Очевидці кажуть, що на місці падіння знайшли частини літака з малюнком червоної зірки й текстом кирилицею. Журналісти припускають, що це міг бути розвідувальний український БПЛА Ту-141 "Стриж".

У столиці Хорватії Загребі 10 березня впав із неба невідомий предмет, очевидці чули вибух. Про інцидент пише низка місцевих ЗМІ.

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Хорватська газета Jutarnji.list із посиланням на управління поліції повідомила про вибух у районі Ярун.

[ + – ] На місці вибуху бачили вирву та два парашути

Поліцейські виїхали на місце події, вони побачили вирву та два парашути. Один великий парашут пожежники зняли з дерева на вулиці Петровській.

[ + – ] Вибух об'єкту стався в районі Ярун

У МВС Хорватії розповіли про падіння невідомого об'єкта, який утворив вирву шириною три метри та глибиною один метр на дорозі вздовж Стара-Сави.

Пошкоджено кілька припаркованих автомобілів, інформації про потерпілих поки що немає.

[ + – ] У Загребі міг упасти безпілотник

До Загреба міг долетіти український безпілотник Ту-141

За непідтвердженою інформацією від очевидців, на місці вибуху були частини літака з малюнком червоної зірки й текстом кирилицею. Органи цивільної та військової авіації в коментарі журналістам заявили, що "не втратили" жоден літак.

The Drive пише про падіння розвідувального безпілотника Ту-141 "Стриж".

[ + – ] Частини апарату, що впав

Апарат міг перелетіти Угорщину, зламатися та впасти в Хорватії. Прямий переліт від кордону з Україною до Загреба займає понад 560 км, наголосили автори статті.

[ + – ] Ту-141 стали використовувати після анексії Криму

"Інцидент викликає серйозні питання щодо готовності протиповітряної оборони країн НАТО, над якими пролітав Ту-141", – повідомили автори.

Ту-141 — зразок техніки радянської епохи, яку Україна модернізувала та почала використовувати після анексії Криму у 2014 році. Безпілотник схожий на крилату ракету й може вести розвідку на трансзвуковій швидкості від 0,8 до 1,2 швидкості звуку (близько 335 м/с) . Безпілотник зупиняється парашутною системою у хвостовій частині.

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