"Просто виродки": Зеленський погрожував пропагандистам РФ конфіскацією майна за кордоном

За словами президента, росіянам пояснили обстріл пологового будинку в Маріуполі тим, що "там засіли "націоналісти".

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що російські пропагандисти відповідають за хибне висвітлення війни РФ проти української держави, їхнє майно буде конфісковано "де б воно не було". Про це глава держави заявив у ході щоденного звернення в четвер, 10 березня.

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За словами Зеленського, на російських ток-шоу не сказали "ні слова правди" про обстріл російськими військами пологового будинку в Маріуполі.

"Росіянам збрехали, що нібито в лікарні не було пацієнтів, а в пологовому будинку – жінок і дітей. Росіянам збрехали, що нібито там засіли "націоналісти". На якихось позиціях. Вони брехали впевнено. Як завжди", — сказав президент.

Глава держави пообіцяв, що всю власність пропагандистів і пов'язаних із ними осіб за кордоном буде знайдено для подальшої конфіскації. Також Зеленський погрожував їм відповідальністю за участь у воєнних злочинах. Президент висловив упевненість, що громадяни РФ "зненавидять" пропагандистів після того, як відчують наслідки їхньої брехні на своєму економічному благополуччі, можливостях і "майбутньому російських дітей".

Крім цього, Зеленський повідомив, що сьогодні українська сторона знову забезпечила гуманітарні коридори для евакуації населення постраждалих населених пунктів і доставки туди гуманітарної допомоги. Зокрема йдеться про Маріуполь, Волноваху, Ізюм, Суми, Бучу, Бородянку, Ірпінь, Гостомель та інші.

Глава держави заявив, що РФ спеціально створює гуманітарну катастрофу в Україні, щоб "принизити наших людей" і дати своїм пропагандистам "новий матеріал".

"Тільки для цього. Просто потвори", — констатував президент.

Також Зеленський повідомив, що провів телефонні переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Емманюелем Макроном щодо складної ситуації в низці українських міст, а в розмові з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, за словами президента, він відчув, що "наша антивоєнна коаліція невдовзі стане в рази сильнішою". Водночас президент України заявив, що днями лідери ЄС зберуться, щоб обговорити вторгнення РФ, а також українську заявку на вступ до Євросоюзу.

"Ми чекаємо на конкретний сигнал. Чекаємо на потужну підтримку. Бо це буде справедливо. Це буде по-європейськи. Ми точно знаємо, хто та яку позицію займає. Ми точно знаємо, хто – за нас, а хто вважає, що Євросоюз — це просто бухгалтерія …Прибутки-витрати й не більше. Переконуватимемо. Життя переконуватиме", — сказав Зеленський.

Глава держави запевнив, що українські війська відбивають атаки Збройних сил РФ на ключових напрямках, а завдяки військовим, бійцям Національної гвардії, прикордонникам, поліцейським, бійцям територіальної оборони й іншим українцям "ми не стали рабами".

"І ніколи не станемо. Це наш дух, це наша доля. Гордість за наші Збройні Сили просто безмежна! Після війни, після нашої перемоги ми відбудуємо все, що зруйнував ворог. Дуже швидко. Дуже якісно. Для кожного постраждалого міста буде створено спеціальну державну програму. Для відновлення. Я вже доручив уряду розпочати розробку", — заявив Зеленський.

Президент України згадав, що програма відновлення працюватиме, зокрема, у Чернігові, Сумах, Охтирці, Житомирі, Ізюмі, Маріуполі й інших містах. Окремо в цьому контексті Зеленський згадав Харків, який "зараз переживає найстрашніші страждання з часів Другої світової війни".

"Салтівка, Олексіївка… Можливо, більшості українців ці назви нічого не скажуть. Але харків'яни почують. Площа Свободи буде такою, що там будуть усі європейці! Полтавський шлях, Білгородське шосе, вулиця Мироносицька. Обласна дитяча лікарня, Харківський онкоцентр, університет Каразіна, Палац праці, бібліотека Короленка... Ми все відбудуємо! Я обіцяю", — додав Зеленський.

Раніше Фокус аналізував військову ситуацію в різних регіонах України станом на 10 березня.

Також ми писали про те, як глава МЗС РФ Сергій Лавров виправдав обстріл ЗС РФ маріупольського пологового будинку тим, що його нібито захопили бійці "Азова".