"Просто уроды": Зеленский пригрозил пропагандистам РФ конфискацией имущества за рубежом

По словам президента, россиянам объяснили обстрел роддома в Мариуполе тем, что "там засели "националисты".

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что российские пропагандисты понесут ответственность за ложное освещение войны РФ против украинского государства, их имущество будет конфисковано "где бы оно ни было". Об этом глава государства заявил в ходе ежедневного обращения в четверг, 10 марта.

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По словам Зеленского, на российских ток-шоу ни сказали "ни слова правды" об обстреле российскими войсками родильного дома в Мариуполе.

"Россиянам солгали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме – женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели "националисты". На каких-то позициях. Они лгали уверенно. Как всегда", — сказал президент.

Глава государства пообещал, что вся собственность пропагандистов и связанных с ними лиц за рубежом будет найдена для дальнейшей конфискации. Также Зеленский пригрозил им ответственностью за участие в военных преступлениях. Президент выразил уверенность, что граждане РФ "возненавидят" пропагандистов после того, как почувствуют последствия их лжи на своем экономическое благополучии, возможностям и "будущем русских детей"

Помимо этого Зеленский сообщил, что сегодня украинская сторона снова обеспечила гуманитарные коридоры для эвакуации населения пострадавших населенных пунктов и доставки туда гуманитарной помощи. В частности речь идет о Мариуполе, Волновахе, Изюме, Сумах, Буче, Бородянке, Ирпене, Гостомеле и других.

Глава государства заявил, что РФ специально создает гуманитарную катастрофу в Украине, чтобы "унизить наших людей" и дать своим пропагандистам "новый материал".

"Только для этого. Просто уроды", — констатировал президент.

Также Зеленский сообщил, что провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу сложной ситуации в ряде украинских городов, а в разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, по словам президента, он почувствовал, что "наша антивоенная коалиция вскоре станет в разы сильнее". В то же время президент Украины заявил, что на днях лидеры ЕС соберутся, чтобы обсудить вторжение РФ, а также украинскую заявку на вступление в Евросоюз.

"Мы ждем конкретный сигнал. Ждем мощную поддержку. Ибо это будет справедливо. Это будет по-европейски. Мы точно знаем, кто и какую позицию занимает. Мы точно знаем, кто – за нас, а кто – считает, что Евросоюз это просто бухгалтерия… Прибыли-расходы и не больше. Будем убеждать. Жизнь будет убеждать", — сказал Зеленский.

Глава государства заверил, что украинские войска отражают атаки Вооруженных сил РФ на ключевых направлениях, а благодаря военным, бойцам Национальной гвардии, пограничниками, полицейским, бойцам территориальной обороны и другим украинцам "мы не стали рабами".

"И никогда не станем. Это наш дух, это наша судьба. Гордость за наши Вооруженные Силы просто безгранична! После войны, после нашей победы мы отстроим все, что разрушил враг. Очень быстро. Очень качественно. Для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа. Для восстановления. Я уже поручил правительству начать разработку", — заявил Зеленский.

Президент Украины упомянул, что программа восстановления будет работать, в частности, в Чернигове, Сумах, Ахтырке, Житомире, Изюме, Мариуполе и других городах. Отдельно в этом контексте Зеленский упомянул Харьков, который "сейчас переживает самые страшные страдания со времен Второй мировой войны".

"Салтовка, Алексеевка… Возможно, большинству украинцев эти названия ничего не скажут. Но харьковчане услышат. Площадь Свободы будет такой, что там будут бывать все европейцы! Полтавский шлях, Белгородское шоссе, улица Мироносицкая. Областная детская больница, Харьковский онкоцентр, университет Каразина, Дворец труда, библиотека Короленко… Мы все отстроим! Я обещаю", — добавил Зеленский.

Ранее Фокус анализировал военную ситуацию в различных регионах Украины по состоянию на 10 марта.

Также мы писали о том, как глава МИД РФ Сергей Лавров оправдал обстрел ВС РФ мариупольского роддома тем, что он якобы был захвачен бойцами "Азова".