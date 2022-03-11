Ситуація критична: авіація РФ бомбардує Маріуполь кожні 30 хвилин, – мер міста

Армія Росії стріляє по житлових масивах із забороненої зброї, "Градів" і гаубиць. Мирне населення під час евакуації натикається на міни та російські танки, заявив градоначальник.

У Маріуполі критична ситуація, місто бомбардують кожні пів години. Про це повідомив у відеозверненні мер міста Вадим Бойченко.

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За його словами, ворог цинічно стріляє по житлових масивах із забороненої зброї, "Градів" і гаубиць. Зокрема, 10 березня окупанти розстріляли управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

"Кожні 30 хвилин у місто заходила авіація, працювала по житлових масивах, вбиваючи мирне населення — людей похилого віку, жінок, дітей. У цьому сьогодні велич російської армії?" – спитав Бойченко.

Мер міста зазначив, що ЗС РФ утримують у полоні 400 тис. жителів Маріуполя. Агресори закликають виїжджати мирних жителів із міста, але в результаті населення натикається на міни, російські танки та потрапляє під обстріл "Градів".

[ + – ] Війська РФ стріляють по житлових кварталах Маріуполя

"Ми не зупиняємося та прориватимемося далі. І ми прорвемося. Кожен на своєму рівні робить усе, щоб допомога прийшла до маріупольців", — підсумував градоначальник.

Маріуполю зараз найгірше

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович говорив, що оточеному військами РФ Маріуполю "зараз гірше за всіх". За його словами, ЗСУ не дають ворогові зайти до міста.

Арестович повідомив, що місто "оточили та рівняють артилерією та авіацією". Так загарбники хочуть змусити мирних жителів "приповзти до Росії на колінах" і надати приклад іншим українським містам.

Військово-політичне керівництво України бачить проблему Маріуполя як номер один, додав він.

Нагадаємо, що окупанти 9 березня розбомбили пологовий будинок і дитячу лікарню в центрі Маріуполя, у той день постраждали 17 людей. Три людини загинули, зокрема маленька дівчинка.

[ + – ] Бомбардування пологового будинку в Маріуполі Фото: Evgeniy Maloletka

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров пізніше визнав, що пологовий будинок атакувала армія РФ. Він пояснив бомбардування тим, що в будівлі пологового будинку були бійці українського батальйону "Азов".

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук 10 березня говорила про повне блокування Маріуполя російськими загарбниками. Евакуацію провести неможливо, а гуманітарна допомога не може в'їхати в місто, наголошувала вона.

Крім цього, 10 березня ворог бомбив житлові будинки, корпус Приазовського державного технічного університету в центрі міста та район Драматичного театру.