Окупанти знищили будівлю ДСНС України в Донецькій області (відео)

За словами очевидців, було пряме влучення боєприпасу. Зачеплений багатоквартирний житловий будинок.

Ворожа російська армія продовжує обстрілювати Маріуполь, знищуючи житлові будинки й об'єкти інфраструктури. Не оминули агресори й будівлю ГУ ДСНС у Донецькій області, про що повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

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"Дібралися покидьки і до будівлі Головного управління ДСНС України в Донецькій області... Прокляті визволителі в агонії розстрілюють у Маріуполі все — пологові будинки, лікарні, житла мирних жителів, школи та дитячі садки. Ніколи вам, російські загарбники, не відмитися від цієї ганебної війни, яку ви почали проти свободи та людяності. Рахуйте дні до своєї поразки та готуйтеся побудувати все, що зруйнували", – йдеться в публікації.

На відео, яке розміщено відразу, видно практично повністю знищену будівлю.

Раніше армія РФ накрила авіабомбами пологовий будинок і дитячу лікарню в центрі Маріуполя, внаслідок чого постраждали 17 людей. Серед трьох загиблих – маленька дівчинка. Глава МЗС РФ визнав, що це зробили російські військові.

Уранці 10 березня агресор обстріляв житловий квартал, загинув щонайменше один місцевий житель.

Маріуполь перебуває в блокаді, і окупанти не дають дороги гуманітарному коридору, прирікаючи його мешканців на страждання. За інформацією міськради, від початку бойових дій загинуло близько 1300 людей.